Le Premier ministre rwandais appelle à des efforts accrus pour améliorer la gestion post-récolte

28 Novembre 2017

Kigali, Rwanda, 28 novembre (Infosplusgabon) - Le Premier ministre rwandais, Edouard Ngirente, a lancé un appel lundi, en faveur de l’intensification des efforts pour accélérer la transformation agricole dans les zones rurales reculées de son pays, afin de s’assurer que les paysans aient des activités supplémentaires de développement avec la gestion post-récolte.

Au cours d’une tournée dans des projets pilotes d’irrigation dans la localité de Nyagatare, dans le nord-est du Rwanda, Ngirente a souligné que les producteurs pourraient subir des pertes si des mesures appropriées n’étaient pas prises dans le conditionnement pour maintenir la qualité des produits après les récoltes.

Les producteurs rwandais peuvent être concurrentiels sur les marchés national et régional en améliorant le stockage de leurs produits agricoles, ont indiqué des officiels gouvernementaux.

A travers la deuxième phase de sa stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (Economic Development and Poverty Reduction Strategy), le gouvernement vise à faire de l’agriculture un secteur prioritaire et de la faire passer de culture de subsistance à une culture commerciale.

FIN/INFOSPLUSGABON/PML/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon