Trois casques bleus de la MINUSMA et un soldat malien tués vendredi dans une attaque au Mali

25 Novembre 2017

Bamako, Mali, 25 novembre (Infosplusgabon) - Trois casques de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) et un soldat des forces armées maliennes (FAMA) ont été tués et plusieurs autres blessés, vendredi, dans une attaque perpétrée par des hommes armés, dans la région de Ménaka, au nord du Mali, indique un communiqué de la MINUSMA.

Selon le communiqué, qui ne précise pas la nationalité des casques bleus tués, certains soldats blessés se trouvent dans un état critique.

Plusieurs assaillants ont également été tués lors de la riposte des casques bleus et des FAMA, d’autres ont été blessés.

Cette attaque, qui n'a pas encore été revendiquée, est intervenue lorsque qu'un détachement de la Force de la MINUSMA et des soldats des FAMA participaient à une opération coordonnée dans la région de Ménaka où les attaques contre la MINUSMA et les FAMA sont de plus en plus fréquentes.

Des renforts aériens ont immédiatement été déployés afin de renforcer la sécurisation du périmètre et permettre les évacuations médicales.

Selon le communiqué, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, a condamné fermement cette attaque.

"Je condamne avec la plus grande énergie cette attaque qui endeuille une nouvelle fois la Force de la MINUSMA, ainsi que les FAMA", a-t-il dit, expliquant "cette opération, qui entrait dans le cadre de la protection des civils de la région, avait également pour but d’apporter une assistance médicale aux populations dans le besoin".

Il a salué la bravoure de" nos contingents et des FAMas dont l’engagement a permis de neutraliser plusieurs terroristes".

"J’en appelle à la vigilance, à la solidarité et à l’unité des maliens pour faire face à la lâcheté de nos adversaires,” a-t-il conclu.

