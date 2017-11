Création au Togo d'une Cellule présidentielle d’exécution et de suivi des projets prioritaires.

/ 0 Note des utilisateurs:/ 0

25 Novembre 2017

Lomé, Togo, 25 novembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement togolais a annoncé, jeudi, la création d'une Cellule présidentielle et de suivi des projets dont le but est de "réaliser davantage des projets concourant au bien-être des populations togolaises", indique un communiqué publié à l'issue du conseil des ministres.

A travers cette Cellule, le gouvernement ambitionne "la création de milliers d’emplois décents sur les cinq prochaines années dans divers secteurs productifs de l’économie", avec l’appui de Tony Blair Institute, qui opère aujourd’hui dans une douzaine de pays en Afrique, en "mobilisant les experts travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements dans une approche intégrée, sensible au contexte local".

Selon le gouvernement, Tony Blair Institute, une organisation de l’ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, "adopte une démarche de co-création avec le gouvernement en proposant des solutions appropriées à des défis propres au Togo.

Il a pour mission, précise le gouvernement, de "renforcer les compétences, les systèmes et les structures nationales qui sous-tendent la réalisation et l’ancrage institutionnel de ces projets".

Le Tony Blair Intitute, souligne le gouvernement, "interviendra dans les projets d’investissements prioritaires, la réalisation de réformes visant à améliorer le climat des affaires et l’opérationnalisation de la cellule présidentielle d’exécution et de suivi des projets prioritaires, en facilitant l’échange d’expérience et l’élaboration d’outils et méthodes nécessaires à la mission de la cellule ».

L'objectif du Togo est de doter le pays d’un "instrument de performance" en rapport avec l’exécution des projets prioritaires pour le bien-être de l’ensemble de la population.

On rappelle que l’ancien Premier ministre, Tony Blair, a séjourné le 17 novembre dernier dans la partie septentrionale du Togo, en compagnie du chef de l’Etat togolais, Faure Gnassingbé, où ils ont visité des centres de formation agropastorale et des centres artisanaux.

