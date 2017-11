La Libye appelle à la consolidation de la coordination entre pays producteurs et consommateurs de gaz

25 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 25 novembre (Infosplusgabon) - Le ministre libyen des Affaires étrangères du gouvernement d’union nationale, Mohamed Siala, qui dirige la délégation libyenne au 4ème sommet du Forum des pays exportateurs de gaz en Bolivie, a plaidé pour la poursuite de la coordination entre les pays producteurs de gaz et les pays consommateurs afin de préserver les intérêts mutuels, de manière à servir toutes les parties et à contribuer au développement de l'économie mondiale.

Dans son discours au Forum, M. Siala a souligné, vendredi soir, l'importance du gaz, comme en témoignent les économies des pays et le développement réalisé à tous les niveaux par les pays producteurs et les pays consommateurs.

Le ministre libyen des Affaires étrangères est arrivé jeudi en Bolivie pour participer au quatrième sommet du Forum des pays exportateurs de gaz.

"Le Forum vise à soutenir les droits souverains des États membres du Forum et travaille à promouvoir le dialogue entre les producteurs de gaz naturel et les pays consommateurs de gaz et assurer la stabilité du marché du gaz et un juste prix du marché", a indiqué samedi le bureau d’information du ministère des Affaires étrangères.

Le Forum s’est déroulé avec la participation de la Russie, du Venezuela, de l’Égypte, de l'Iran, du Nigeria, de la Bolivie, des Emirats Arabes Unis, du Qatar, de l'Algérie, de Trinité et Tobago et de la Guinée équatoriale.

