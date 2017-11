Tristesse et consternation du président mauritanien après l'attentat terroriste en Egypte

25 Novembre 2017

Nouakchott, Mauritanie, 25 novembre (Infosplusgabon) - Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Adel Aziz, a adressé, vendredi soir, un message de condoléances à son homologue égyptien, Abdel Fattah Al Sissi, dans lequel il exprime "tristesse et consternation" après un sanglant attentat terroriste perpétré vendredi après-midi dans ce pays, avec un bilan de 235 morts et de nombreux blessés.

"Nous avons appris avec tristesse et consternation, la nouvelle de l’horrible attentat qui a visé la mosquée Rawdha, au nord du Sinaï, entraînant des centaines de morts et de blessés.

En cette douloureuse occasion, j’adresse à Votre Excellence, et à travers vous au peuple et au gouvernement égyptien, ainsi qu’aux familles des victimes, nos condoléances les plus sincères et l’expression de notre compassion", a notamment écrit le chef de l'Etat mauritanien.

"Par ailleurs, nous vous faisons part de notre ferme condamnation de cette lâche action terroriste. Nous implorons Allah, le Tout Puissant, de couvrir de miséricorde les victimes, de les accueillir dans son saint paradis, d’inspirer au peuple égyptien frère, patience et consolation, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", a-t-il poursuivi.

