L'UE promet de former davantage de gardes-côtes et de responsables de la Marine en Libye

25 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 25 novembre (Infosplusgabon) - Le Commandant de la Mission maritime de l'Union européenne (UE) en Méditerranée (Sofia), l'amiral Enrico Crindindino, a annoncé que le nombre de gardes-côtes et de responsables maritimes en Libye doublera au cours des prochains mois, au moment où le pays fait face à d'énormes défis liés aux flux des migrants clandestins.

"Nous avons formé 201 Libyens et l'objectif est d'en atteindre 400 d'ici l'été prochain", a indiqué l'amiral Enrico, ajoutant que l'Italie fournira aux autorités libyennes six bateaux supplémentaires et quatre bateaux déjà opérationnels, ont rapporté vendredi des journaux libyens.

Le Commandant de Sofia a ajouté que les Libyens avaient reçu une formation non seulement de l'Italie et de leurs homologues européens, mais aussi des équipes de l'ONU et de l'UE, ajoutant qu'ils "sont responsables de leur éducation et respectent les droits humains et les normes du droit international".

Le Burkina Faso et le Niger ont rappelé leurs ambassadeurs en Libye après que CNN a diffusé un reportage montrant des migrants "vendus aux enchères en Libye", provoquant des réactions de rejet en Afrique et aux Nations unies.

Des migrants de plusieurs pays africains tels que la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Nigéria et la Gambie, traversent le Sahara pour la Libye, dans l'espoir de pouvoir rejoindre la rive Nord de la Méditerranée d'où ils vont tenter de se rendre en Italie.

