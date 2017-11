Amnesty International apprécie l'enquête sur le présumé travail des enfants dans les mines de la RDC

25 Novembre 2017

Nairobi, Kenya, 25 novembre (Infosplusgabon) - Amnesty International a accueilli, vendredi, des rapports indiquant que le London Metal Exchange a lancé des enquêtes pour savoir si le cobalt extrait par des enfants en République Démocratique du Congo (RDC) se vendait à Londres.

Les observations de l'organisme international de défense des droits de l'homme, sont conformes au rapport de Amnesty International reliant plusieurs grandes marques aux abus des droits de l'homme en RDC, a dit Seema Joshi, chef de Business and Human Rights (business et droits de l'homme) à Amnesty International.

"La transparence est absolument cruciale pour éradiquer la source du travail des enfants dans les chaines d'approvisionnement de la batterie du cobalt et nous apprécions l'engagement de London Metal Exchange pour faire la lumière sur les points sombres du commerce du cobalt," a dit un responsable dans un communiqué de presse.

"Il y a presque deux ans de cela que nous avons expliqué comment le cobalt extrait par des enfants en RDC finissent dans des produits ménagers tels que le smartphone et des voitures électriques et comment beaucoup de compagnies ignorent, ou ne veulent pas dire d'où vient leur cobalt. Les rapports à travers lesquels le London Metal Exchange demande que les compagnies disent avec responsabilité les sources du cobalt, et pour lesquels il a lancé une enquête contre l'une d'entre elles, est accueilli - cela serait un pas important- pour s'assurer que les compagnies ne profitent pas des abus des droits de l'homme", a-t-il ajouté.

"Il y a des lignes directrices internationales claires pour un approvisionnement responsable, et il est inacceptable que nous ayons à nommer et mettre les compagnies devant leurs actes concernant ces lignes directrices. Révéler la voie qu'elles empruntent pour assurer que leurs chaines d'approvisionnement sont claires et loyales serait une bonne étape pour commencer.

Le London Metal Exchange aide à fixer des prix pour des métaux industriels, y compris le cobalt. On demande à tous les membres de fournir les détails de leurs pratiques d'approvisionnement avant le 1er décembre", a souligné le communiqué de presse.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon