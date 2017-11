Liberia : le Conseil électoral nie avoir protesté contre l'appel des partis libériens

25 Novembre 2017

Monrovia, Liberia, 25 novembre (Infosplusgabon) - Le Conseil des commissaires de la Commission électorale nationale (NEC) a nié vendredi l'appel interjeté par deux partis contre la décision de son Auditeur de litige, rejetant leur plainte d'irrégularités et de fraudes lors des élections du 10 octobre.

Le Conseil de la Commission est le plus haut organe de décision de la NEC, après quoi le seul recours légal du plaignant est la Cour suprême du Libéria.

Le Unity Party (UP) au pouvoir et le Liberty Party de l'opposition (LP) ont annoncé un appel devant le Conseil des commissaires après que le conseiller d'audience, Muana Sando Ville, a déclaré lundi que leurs allégations "n'avaient pas de poids pour renverser les résultats" des élections du 10 octobre.

M. Ville a cependant mandaté le corps électoral pour "corriger toutes les irrégularités" identifiées par LP et UP, avant de tenir de futures élections, y compris le second tour qui a été fixé pour le 7 novembre, mais annulé pour examiner les prétentions alléguées.

Les deux partis ont invoqué des "irrégularités et des fraudes" au premier tour de l'élection et se sont ensuite adressés à la Cour suprême qui a ordonné à la NEC d'enquêter sur l'allégation et de statuer en son nom.

Donnant suite à la décision du Conseil, la commissaire Davidetta Lansana a fait remarquer que, comme l'a conclu la décision du conseiller-auditeur, le fardeau de la preuve incombait aux accusateurs, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire.

La décision de la commission est restée muette sur le mandat de l'agent d'audition pour la NEC de "corriger toutes les irrégularités" identifiées par le LP et l'UP, avant de tenir de futures élections, y compris le second tour.

Immédiatement après l'annonce de la décision du Conseil, l'avocat des partis, l'ancien ministre de la Justice, Benedict Sannoh, a annoncé un appel devant la Cour suprême.

Les parties plaignantes ont noté le silence du conseil des commissaires sur la question du "nettoyage" mentionné par le conseiller-auditeur à la veille des prochains scrutins.

Ils espéraient que cela attirerait l'attention de la Cour suprême.

Jeudi, le NEC a rejeté l'appel des partis protestataires et à se récuser de toute délibération en matière de contentieux électoral afin d'éviter un scénario joueur-arbitre.

