Buhari exhorte les religieux musulmans à participer à la lutte contre la corruption

25 Novembre 2017

Abuja, Nigeria, 25 novembre (Infosplusgabon) - Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a rencontré vendredi à Abuja des religieux musulmans de divers pays africains, exhortant les mouvements religieux à aider les pays africains à se débarrasser du fléau de la corruption.

Le président Buhari a enjoint les clercs, dirigés par le Grand Khalifa du Mouvement islamique Tijjaniyya dans le monde, Cheikh Muhammadul-Kabir, à travailler pour "la cimentation de nos relations continentales et de la coexistence pacifique".

Il a salué l'engagement du mouvement pour le nettoyage spirituel.

Selon lui, "alors que le mal de la corruption matérielle cherche à saper la dignité et l'existence matérielle de l'homme, la corruption morale et spirituelle cherche à détruire l'homme et à le condamner à une punition perpétuelle par son Créateur".

Le président Buhari a également salué la conduite pacifique du mouvement islamique Tijjaniyyah au Nigeria.

"Les adhérents de la Tijjaniyyah sont pacifiques et ne sont jamais jugés en violation de la paix, ni associés à des opinions religieuses ou terroristes extrémistes", a-t-il déclaré, notant en particulier "la manière pacifique dont vous avez conduit toutes vos célébrations sans déranger le public.

Tout en exprimant son appréciation pour les prières des congrégations telles que la Tijjaniyyah, le président a appelé tous les groupes religieux à continuer à prêcher la paix, en particulier parmi les jeunes.

Le cheikh Muhammadul-Kabir et d'autres religieux qui l'accompagnaient ont félicité le président Buhari d'avoir encouragé la coexistence pacifique entre tous les fidèles religieux du pays.

Il a déclaré qu'ils étaient venus au Nigeria pour observer leur célébration du Maulud ou l'anniversaire du Prophète Muhammad qui s'est déroulée dans le calme à Bauchi.

