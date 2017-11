Zimbabwe : Mnangagwa a été installé vendredi

25 Novembre 2017

Harare, Zimbabwe, 25 novembre (Infosplusgabon) - Emmerson Mnangagwa a été installé vendredi en qualité de président du Zimbabwe et le pays se prépare à emprunter le chemin de la prospérité économique et de la liberté, entre autres.

La cérémonie a eu lieu au National Stadium d'Harare où des milliers de personnes en liesse étaient attendues pour marquer le début d'une nouvelle ère après la démission, mardi dans la soirée, du président Robert Gabriel Mugabe, âgé de 93 ans, qui a dirigé ce pays de l'Afrique australe depuis son indépendance en 1980.

L'ex-président a écrit dans sa lettre de démission : "Ma décision de démissionner est un acte volontaire pour le bien-être du peuple zimbabwéen et de mon désir d'assurer une transition pacifique et non-violente du pouvoir, gage de sécurité nationale, de paix et de stabilité".

Mnangagwa, un ex-proche allié de Mugabe et ex-Vice-président, qui fut limogé, 18 jours auparavant de son poste et exclu du parti suite à une lutte pour le pouvoir, est revenu mercredi dans la liesse populaire avec les Zimbabwéens qui ont continué á manifester leur joie suite au départ de Mugabe, le héros de la libération devenu anti-héros après une série de mauvaises politiques et d'actions qui ont plongé le pays dans de sérieuses difficultés.

Il a, en fin de compte, cédé à l'énorme pression du parti, de l'armée, des anciens combattants et de la population pour démissionner à la suite de la prise du pouvoir par l'armée, le 15 novembre, après le déploiement de véhicules blindés dans Harare, la veille.

Mnangagwa, 71 ans, a été nommé à la tête du ZANU-PF en remplacement de Mugabe conformément à la Constitution. Il va terminer le mandat de Mugabe jusqu'aux prochaines élections prévues en septembre prochain.

L'opposition qui s'est réjouie de la démission de Mugabe, a exigé l'égalité des chances pour un scrutin libre et transparent.

Prenant la parole dès son arrivée à Harare, Mnangagwa a déclaré aux milliers de personnes rassemblées au siège du parti au pouvoir, la ZANU-PF, pour l’accueillir, qu'il était prêt à œuvrer pour le renouveau du pays.

“Je vous promets d'être à votre service. J'appelle tous les Zimbabwéens épris de progrès à se joindre à moi pour relancer notre économie, nous voulons la paix, nous voulons des emplois, des emplois et des emplois. Nous devons œuvrer pour la coopération avec nos voisins de la Communauté économique des États de l'Afrique australe, (Southern African Development Community, SADC ), avec l'Afrique et le monde. Je suis disposé à recevoir les appels des peuples et des nations qui souhaitent nous aider à développer notre nation”, avait déclaré le futur président.

Mnangagwa a lancé un appel jeudi, sur les antennes de la Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC), demandant aux Zimbabwéens de rester patients et d'éviter toute forme de revanche les uns envers les autres et a ajouté : "L'esprit revanchard est étranger à celui d'Ubuntu/Unhu qui caractérise la nature de notre peuple".

Il a exhorté l'ensemble des Zimbabwéens à faire preuve d'exemplarité en travaillant pour la consolidation de l'unité et de la prospérité de la nation.

Mais le chemin sera long et difficile, a-t-il prévenu.

