La Tunisie condamne l’attentat terroriste perpétré en Egypte

25 Novembre 2017

Tunis, Tunisie, 25 novembre (Infosplusgabon) - La Tunisie a fermement condamné l'attaque terroriste qualifiée de "lâche", perpétrée vendredi contre une mosquée du Sinaï, en Égypte, qui a fait 235 morts, selon le dernier bilan.

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie exprime "sa profonde tristesse devant ces pertes humaines tragiques" et réaffirme sa solidarité absolue avec le gouvernement égyptien et sa confiance en la capacité du peuple d’Egypte à vaincre le fléau du terrorisme et à sauvegarder sa sécurité et sa stabilité.

La Tunisie a de nouveau appelé à la conjugaison des efforts de la Communauté internationale afin d’intensifier la coopération et accélérer la mise en place de mécanismes agissants et efficients pour faire face à ce fléau et à ses graves conséquences sur la sécurité, la stabilité et le développement dans tous les pays du monde.

