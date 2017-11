Kenya : les fonctionnaires à la retraite réclament un régime amélioré

25 Novembre 2017

Nairobi, Kenya, 25 novembre (Infosplusgabon) - Les fonctionnaires retraités du Kenya souhaitent un meilleur système de retraite et une reconnaissance du gouvernement pour leur contribution massive au développement du pays.

Les retraités demandent également au gouvernement de lancer un régime médical gratuit pour les anciens fonctionnaires, affirmant qu'ils méritent eux aussi une couverture médicale.

Ils s'opposent au régime actuel, le National Hospital Insurance Fund (Nhif), où les membres et le grand public contribuent, appelant à l'établissement d'un ticket gratuit pour leurs membres.

Le président de la section de Nairobi, Ibrahim Hussein, de l'Association kényane des retraités (Karo), a déclaré que le départ à la retraite n'était pas une fin de vie.

La vie continue et les retraités sont toujours des membres très actifs de la société qui contribuent au développement du pays.

Prenant la parole lors d'un forum de la branche de Karo Nairobi, vendredi, Hussein, un ancien président de la Commission des services enseignants (Tsc), a déclaré que le service public du Kenya est l'un des meilleurs en Afrique, avec un personnel hautement qualifié et ceux qui sont partis à la retraite de ce service ne doivent pas être oubliés.

"Tous les Kényans, y compris les fonctionnaires à la retraite, ont droit à une bonne santé, nous voulons que le gouvernement nous fournisse une couverture médicale gratuite", a déclaré Hussein.

Ce que gagne aujourd'hui un fonctionnaire nouvellement retraité est trois fois plus élevé que ce que gagne son homologue, dans le même groupe d'emplois, qui a pris sa retraite il y a quelques années.

Le gouvernement devrait prendre en compte les retraités chaque fois qu'il augmente le salaire des fonctionnaires, parce que tous les Kényans, actifs ou retraités, sont touchés par le coût élevé de la vie, a déclaré M. Hussein.

Les fonctionnaires ont également noté que les députés et les membres des assemblées de comté (Amc) gagnent des millions de shillings, certains après avoir rempli un mandat, tandis que des professionnels bien formés du service public, qui consacrent leur vie au service du pays, gagnent des miettes après la retraite.

"Les députés et les Amc, qui sont rejetés par les électeurs après avoir accompli un mandat, perçoivent plusieurs millions, alors que les fonctionnaires dévoués reçoivent beaucoup moins", a déclaré Hussein.

Lors du forum, Hussein, Mark Oyoo et Joseph Kinyua, respectivement président, secrétaire et trésorier par intérim, ont été confirmés dans leurs fonctions, tandis que Monica Kilonzo, Fridah Chahale et Aden Hussein ont été respectivement élus vice-président, secrétaire adjoint et trésorier adjoint.

Parmi les membres qui ont assisté au forum, il y avait un ancien ministre, un député, un commissaire provincial et maintenant le sénateur Garrisa Yusuf Haji.

Le secrétaire de la filiale de Karo à Nairobi, Mark Oyoo, a demandé aux membres de se battre pour leur espace, car personne ne le leur donnera sur un plateau d'argent.

Les fonctionnaires ont exhorté les 250 mille retraités de la Fonction publique à se joindre à l'organisation; ils se demandent pourquoi le gouvernement tergiverse quand il s'agit d'améliorer leur paquet de retraite, alors que des millions de shillings sont engloutis chaque année dans la corruption.

«On nous dit que le gouvernement est plein d'exigences, sommes-nous ceux qui remplissent le plateau?», ont demandé les personnes présentes, les plus importantes étant celles qui occupaient des postes élevés dans la Fonction publique.

FIN/INFOSPLUSGABON/EED/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon