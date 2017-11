La Libye demande l'aide de la communauté internationale pour contrer le flux des migrants

23 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 23 novembre (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale en Libye a demandé l'aide de la communauté internationale pour endiguer le flux de migrants en provenance de la frontière sud de la Libye, et pour traiter la crise dans les pays d'origine des migrants en intervenant pour limiter leur sortie par la mise en place de projets économiques et de développement.

Dans un communiqué, le Conseil présidentiel a déclaré jeudi que le procureur général libyen et les autorités libyennes compétentes enquêtaient sur des informations parues dans la presse concernant des allégations d'abus contre des migrants illégaux en Libye.

Le Conseil présidentiel a affirmé que si ces allégations étaient prouvées, tous ceux qui sont impliqués dans ces crimes odieux seront traduits en justice.

Il a appelé les organes locaux et internationaux à coopérer avec le Bureau du procureur général pour fournir toute information contribuant à la manifestation de la vérité.

Les capitales européennes et africaines ont été le théâtre, au cours des deux derniers jours, de manifestations devant les ambassades de Libye pour protester contre le contenu d'un reportage diffusé par la chaîne américaine "CNN" qui dénonce la vente aux enchères d'immigrés clandestins en Libye, dénoncée par un certain nombre de chefs d'Etat et de dirigeants des pays européens et africains ainsi que le Secrétaire général des Nations unies.

