Rwanda : Ouverture au Rwanda d'une filiale de la Banque commerciale et de développement

23 Novembre 2017

Kigali, Rwanda, 23 novembre (Infosplusgabon) - La Banque commerciale et de développement (Trade and Development Bank) de l'Afrique orientale et australe, ex-Banque de la ZEP (PTA Bank), a ouvert une filiale, jeudi à Kigali, au Rwanda.

Selon le responsable de la Banque de financement et d'investissement, Mabouba Diagne, la TDB a alloué 460 millions de dollars américains pour financer divers projets à travers l'Afrique.

L'un des projets phares d'investissement fut un accord pour l'achat d'un Airbus A330-200 pour le transporteur national du Rwanda, RwandAir, en 2016.

