La Gambie va commencer à réformer la Fonction publique

23 Novembre 2017

Banjul, Gambie, 23 novembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement gambien prend des mesures pour réformer la Fonction publique, a dit mercredi, Mme Bojang-Sissoho, directrice de la presse et des relations publiques au cabinet du président de la République.

Elle a dit que le Président Adama Barrow a présidé la septième réunion de cabinet de son administration et le projet de réforme de la Fonction publique figurait parmi les points approuvés.

L'ordre du jour de la réunion du cabinet comprenait la gouvernance, la défense, l'agriculture, l'investissement, la sécurité alimentaire, la communication et la promotion de la justice.

Bojang-Sissoho a ajouté que durant la réunion, la vice-présidente, Fatoumata Jallow-Tambajang, a présenté le programme de la réforme de la Fonction publique de 2017-2018 en soulignant, entre autres, le développement de capacités pour renforcer les valeurs et les principes de la Fonction publique à travers des systèmes de gestion efficaces.

En présentant la réforme de loi sur la sécurité alimentaire et de qualité de 2016, la vice-présidente a parlé de la Gambia's National Aflatoxin Control Act and investment Plan (projet national de l'investissement et de la loi sur le contrôle de l'aflatoxine).

Elle a insisté sur le besoin de contrôler l'aflatoxine, en particulier les cultures telles que l'arachide. Elle a expliqué que faire cela permettrait de réduire la contamination des produits agricoles et d'accroître les opportunités économiques pour les agriculteurs gambiens, étant donné que l'arachide est la principale culture commerciale du pays.

L'exécutif va bientôt présenter ce projet de loi à l'Assemblée nationale gambienne pour son adoption, et une fois passé, cela assurera un environnement légal pour protéger les produits agricoles et les rendra compétitifs sur le marché international.

Le ministre de la Justice, Abubacarr Tambadou, a lui aussi présenté trois projets de loi à discuter. Il y avait le projet de loi sur la création de la commission de révision de la Constitution, le projet de la Commission des droits de l'homme et le projet de la Commission vérité, réconciliation et réparations.

Le cabinet gambien a approuvé tous les projets de loi qui seront présentés à l'Assemblée nationale pour adoption.

