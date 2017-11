La cérémonie d'investiture de Mnangagwa en tant que président "se prépare" pour vendredi

23 Novembre 2017

Harare, Zimbabwe, November 23 (Infosplusgabon) - Emmerson Mnangagwa, l'ancien vice-président, devrait prêter serment vendredi, a annoncé la Zimbabwe Broadcasting Corporation (Zbc).

"La cérémonie de prestation de serment de Emmerson Mnangagwa en tant que président est prévue pour ce vendredi", a rapporté Zbc mercredi.

L'ancien vice-président, qui avait fui le pays après avoir été limogé du parti et du gouvernement, remplacera Robert Mugabe qui a démissionné mardi, après une semaine d'incertitude qui l'a vu s'accrocher au pouvoir.

Zbc a déclaré avoir appris "d'une bonne autorité" que Mnangagwa serait de retour dans le pays mercredi à 18h00 (16h00 Gmt) à la Base aérienne de Manyame, à Harare.

Le parti au pouvoir, la Zanu-Pf, préfère Mnangagwa dont la démission de son poste et du parti il y a deux semaines, a forcé l'armée à prendre le contrôle du pays mercredi dernier.

Il devrait terminer le mandat de l'ancien Président Mugabe jusqu'à ce que des élections soient organisées l'année prochaine.

Le deuxième vice-président, Phelekezela Mphoko, était un fervent partisan de l'ancienne Première Dame, Grace Mugabe et non de M. Mnangagwa

La prestation de serment de Mnangagwa, 71 ans, amorcerait le processus de transition qui devrait remettre le Zimbabwe sur la voie d'une véritable démocratie.

La nouvelle de la démission du Président Mugabe a déclenché de ferventes célébrations à travers le Zimbabwe. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues des villes et des villages, dansant, hurlant, pleurant de joie, actionnant des klaxons et jubilant.

"Enfin, enfin, finalement, il est parti", a déclaré une femme à Harare dans la joie. "Je n'ai jamais pensé que je pourrais voir cela dans ma vie", a déclaré une autre femme.

La nouvelle de la démission du Président Mugabe a été dévoilée par le président du Parlement, Jacob Mudenda, alors que le processus de destitution du président âgé de 93 ans était en cours.

Il a donné lecture de la lettre de démission aux membres de l'Assemblée nationale et du Sénat au cours d'une séance conjointe au Centre de conférence international de Harare (Hicc) tenue pour achever le processus de destitution.

"Moi, Robert Gabriel Mugabe, en vertu de l'article 96 de la Constitution du Zimbabwe, présente officiellement ma démission ... avec effet immédiat", a déclaré la lettre.

"Ma décision de démissionner est volontaire. Cela découle de mon souci du bien-être du peuple du Zimbabwe et de mon désir d'assurer un transfert de pouvoir souple, pacifique et non violent qui sous-tend la sécurité nationale, la paix et la stabilité".

Mudenda a été cité mardi déclarant qu'un nouveau chef sera en poste avant la fin de la journée de mercredi, ajoutant qu'il s'occupait des questions juridiques pour s'assurer que le vide laissé par la démission du Président Mugabe sera rempli.

FIN/INFOSPLUSGABON/AEF/ GABON 2017

