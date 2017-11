Plus de 10 mille visiteurs attendus à la 14ème Foire internationale du livre de Ouagadougou

23 Novembre 2017

Ouagadougou, Burkina Faso, 23 novembre (Infosplusgabon) - Plus de 10 mille visiteurs sont attendus à la 14ème édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), qui se tiendra du 23 au 26 novembre prochain sur le thème "Livre et lecture dans le cadre familial", a annoncé le ministère burkinabè de la Culture.

La FILO 2017, dont le parrain est le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama Kouakou, réunira tous les acteurs de la chaîne du livre qui vont mener la réflexion sur un certain nombre de problématiques, notamment, comment intéresser les enfants à la lecture, où trouver les ouvrages appropriés pour ses enfants et pour soi-même ou comment éditer une œuvre.

Des questions qui devraient trouver leurs réponses pendant les trois jours que durera la foire, à travers des conférences, des panels, des rencontres avec les auteurs, des dédicaces, etc.

Selon le ministère de la Culture, l’accent sera mis cette année sur les auteurs burkinabè pour permettre aux lecteurs de les connaître et de partager leurs expériences.

Ainsi, l’écrivain invité d’honneur est le poète romancier et éditeur, Ansomwin Ignace Hien qui a, à son actif, plusieurs ouvrages parmi lesquels, "L’enfer au paradis", "Au gré du destin", "L’enfant et l’œil du ciel", "La marche, la tête en bas" et "La queue de guenon".

Au Burkina Faso, le ministère de la Culture, des arts et du tourisme, qui est chargé de booster le secteur du livre et de la lecture avec l’accompagnement de ses acteurs, a entrepris des actions fortes ces dernières années, comme l’adoption le 28 juin dernier en conseil des ministres du projet de loi portant orientation du secteur du livre et de la lecture publique au Burkina Faso.

Ce projet de loi vise un développement de l’économie du livre, à travers la structuration et l’organisation des acteurs, le développement de l’ensemble de la chaîne des valeurs du livre, le renforcement de la lecture publique et l’ancrage du dépôt légal.

Il prévoit notamment en son article 9 un soutien par l'Etat de la promotion du livre et de la lecture.

L'Etat s'engage également à travers ce projet de loi à accompagner les éditeurs, les librairies et les bibliothèques nationales à prendre place dans le secteur des livres numériques.

