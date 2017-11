Une opération de migration clandestine déjouée en Tunisie, 66 personnes arrêtées

21 Novembre 2017

Tunis, Tunisie, 21 novembre (Infosplusgabon) - Des unités de la marine tunisienne de la ville de Sfax, sud-est de la Tunisie, ont déjoué, dans la nuit de lundi à mardi, une tentative de passer la frontière maritime clandestinement par des migrants, et arrêté 66 personnes à bord d'un bateau de pêche, annonce, mardi, un communiqué du ministère tunisien de l'Intérieur.

Le bateau long de 14 mètres et dont la capacité d'embarcation ne dépasse pas 20 personnes au maximum a été intercepté à 14 km au large du port de pêche de Sfax, précise le communiqué, indiquant que toutes les personnes qui étaient à bord sont des hommes dont 59 Tunisiens et sept venus des pays du Maghreb, tous âgés entre 14 et 48 ans.

Le nombre de passeurs arrêtés, entre 2011 et 2016, par les autorités sécuritaires tunisiennes a atteint 464 personnes dans la plupart des régions du pays, avait récemment indiqué, dans un rapport, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux.

Le rapport avait fait état de l'adhésion, depuis 2014, d'autres nationalités africaines à ces réseaux en participant à des opérations de recrutements en échange de paiement d'argent ou de migration gratuite.

