Ouverture de la séance plénière du Parlement sur l'adoption du projet de budget 2018 en Tunisie

Tunis, Tunisie, 21 novembre (Infosplusgabon) - La séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple (Parlement) consacrée à l'examen du projet de budget de l'Etat et de la loi de finance 2018 en Tunisie s'est ouverte ce mardi en présence du Premier ministre tunisien, Youssef Chahed.

Présentant la loi de finance 2018 aux députés, le chef du gouvernement tunisien a affirmé que le projet de loi est centré sur quatre axes principaux dont des mesures pour promouvoir l’investissement et encourager l’épargne afin de soutenir les petites et moyennes entreprises et d'autres concernent la lutte contre l’évasion fiscale, la fraude dans les domaines financier et fiscal.

Le troisième axe concerne la mise en place de mesures pour instaurer la justice fiscale et soutenir les ressources de l’Etat, alors que le quatrième est relatif au soutien de nouvelles procédures sociales afin d’améliorer les services, préserver le pouvoir d’achat du citoyen et réduire le taux de chômage.

Le Premier ministre tunisien a averti que si les mesures arrêtées dans le cadre de la loi de finance ne sont pas appliquées, l'Etat adoptera encore un budget basé sur l’endettement, affirmant qu'il est inimaginable que les deux tiers des ressources de l'Etat soient consacrées au paiement des salaires.

Le projet de budget de l'Etat pour 2018 est arrêté à la somme de 35,8 milliards de dinars (14,13 milliards de dollars) avec des estimations de déficit d'environ 4,9%.

Le projet de budget vise à fournir les ressources nécessaires qui permettent de faire face aux dépenses liées aux salaires et au service de la dette.

Réagissant à la proposition du projet de budget, de nombreux analystes économiques ont estimé que cette loi aura des conséquences catastrophiques, alors que le texte est sévèrement critiqué par plusieurs partis politiques et des organisations de la société civile qui appellent le gouvernement à adopter des politiques capables de trouver une solution à la crise économique au lieu de sacrifier les citoyens.

