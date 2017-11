Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux dénonce le retour de l'esclavage dans certaines villes de la Libye

21 Novembre 2017

Tunis, Tunisie, November 21 (Infosplusgabon) - Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux a dénoncé lundi, dans un communiqué, la situation des migrants en Libye et le retour de l'esclavage dans certaines villes libyennes avec l'organisation de ventes aux enchères publiques de migrants subsahariens.

Le Forum a appelé toutes les organisations de la société civile et toutes les forces démocratiques en Tunisie et dans le monde à faire face à ces pratiques humiliantes, et demandé au gouvernement tunisien de prendre ''une position claire'' par rapport à ces pratiques qui se passent dans un pays voisin de la Tunisie.

Un reportage fait à camera cachée et diffusé par la chaîne américaine CNN a mis en évidence la vente aux enchères publiques de migrants africains. Ce reportage a été largement partagé dans les réseaux sociaux, ce qui a suscité de vives réactions en Afrique et aux Nations unies dénonçant ces pratiques, rappelle-t-on.

Plusieurs pays dans le monde dont la France ont également dénoncé la situation des migrants en Libye.

Paris a notamment mis l'accent sur les pratiques inhumaines et la violence dont sont victimes ces migrants en Libye, les qualifiant de ''choquantes pour la conscience mondiale''.

Niamey a appelé dimanche dernier l'ambassadeur libyen au Niger pour lui faire part du ''ressentiment'' du président nigérien par rapport à la vente des migrants en Libye comme des esclaves, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/KJH/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon