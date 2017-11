Une délégation du Medef internataional attendue ce lundi au Caire

20 Novembre 2017

Paris, France, 20 novembre (Infosplusgabon) - Une délégation de chefs d’entreprise de la Task Force Ville Durable conduite par Gérard Wolf, président de la Task Force Ville Durable de Medef-International, se rend ce lundi au Caire dans le cadre de la semaine franco-égyptienne du développement durable en Egypte co-organisée par l’ambassade de France en Egypte et l’hebdomadaire Al-Ahram, a appris la PANA dans la capitale française.

La délégation d’entreprises de Medef International, qui se rendra au Caire et Alexandrie, du lundi 20 au jeudi 23 novembre 2017, rencontrera plusieurs officiels égyptiens et participera, jeudi, au Forum « Efficient urban transport for sustainable cities: urban mobility forum in Egypt » organisé par Codatu, Cerema et l’Afd et au Forum Economique de la Ville Durable, dans le cadre de la semaine franco-égyptienne du développement durable en Egypte.

Le développement urbain, rappelle la Task Force Ville Durable de Medef-International, représente un des défis majeurs en Egypte qui comptera plus de 100 million d’habitants d’ici 2030 tout en soulignant qu’à ce titre, le lancement de la création de quatre villes nouvelles (New Administrative Capital City, East Port-Saïd, New El-Alamein, El Galala City) représente des opportunités considérables pour les entreprises de la filière.

Par ailleurs, les récentes priorités fixées sur la nécessaire amélioration des différents réseaux de mobilité urbaine (projets de Brt pour la Nouvelle Capitale ; projet de Lrt entre Le Caire à la Nouvelle Capitale, modernisation et l’extension du tramway d’Alexandrie, etc.) et interurbaine (forte vétusté du réseau ferroviaire national : 5500 kilomètres, 500 millions de passagers chaque année) confirment l’intérêt des entreprises de la filière pour ce marché.

Cette visite de la délégation du patronat français fait suite à la visite officielle du président égyptien, Abdelfattah Al-Sissi, à Paris fin octobre dernier au cours de laquelle l’Egypte a signé quatre lettres d’intention dans le domaine de la restauration mobile pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes égyptiens, une pour le financement d’une étude sur le transport urbain pour la ville de Mansoura, une entre la Sncf et l’autorité ferroviaire égyptienne (Enr) et enfin une entre Ratp Dev et l’autorité nationale des tunnels devant déboucher sur un contrat pour opérer une ligne du métro du Caire.

La France, rappelle-t-on, était le 6ème investisseur en Égypte en 2016, avec un stock d'Investissement direct étranger (Ide) estimé à 3,5 milliards d'euros, son 7ème fournisseur, et son 13ème client. La France reçoit 2,1% des exportations égyptiennes.

Plus de 160 entreprises françaises sont implantées en Égypte et emploient près de 30.000 personnes dans des secteurs très variés : industrie, agro-industrie, équipements électriques, pharmacie, distribution, hydrocarbures, tourisme.

L’Egypte, membre de l’organisation internationale de la Francophonie, accueille 45.000 élèves qui reçoivent un enseignement en langue française et l’Institut français d’Egypte, avec trois antennes situées au Caire, à Alexandrie et à Héliopolis, animé par la coopération culturelle.

