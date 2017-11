180 millions d'enfants font face à des perspectives plus sombres que leurs parents, selon l'Unicef

20 Novembre 2017

New York, Etats-unis, 20 novembre (Infosplusgabon) - Malgré les progrès mondiaux, un enfant sur 12 dans le monde vit dans des pays où ses perspectives sont moins bonnes que celles de ses parents, selon une analyse de l'Unicef réalisée pour la Journée mondiale des enfants.

Selon l'analyse publiée à New York, lundi, 180 millions d'enfants vivent dans 37 pays où ils sont plus susceptibles de vivre dans l'extrême pauvreté, d'être non scolarisés ou d'être tués par une mort violente que les enfants vivant dans ces pays il y a 20 ans.

"Alors que la dernière génération a connu des gains de niveau de vie sans précédent pour la plupart des enfants du monde, le fait qu'une minorité oubliée d'enfants en ait été exclue - sans faute de sa part ou de celle de sa famille - est une parodie ", a déclaré Laurence Chandy, directrice des données, de la recherche et des politiques de l'Unicef.

L'Unicef commémore la Journée mondiale de l'enfance, qui marque l'anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant, avec des "des prises de contrôle" des enfants, des événements de grande envergure et d'autres activités d'enfants dans plus de 130 pays pour leur donner leur propre plateforme pour aider à sauver des vies d’enfants, se battre pour leurs droits et réaliser leur potentiel.

"C'est l'espoir de tous les parents, partout, d'offrir de plus grandes opportunités à leurs enfants que ce dont ils jouissaient eux-mêmes lorsqu'ils étaient jeunes. Lors de la Journée mondiale des enfants, nous devons faire le point sur le nombre d'enfants qui voient les opportunités se réduire et leurs perspectives diminuer », a ajouté Chandy.

En évaluant les perspectives des enfants pour échapper à l'extrême pauvreté, obtenir une éducation de base et éviter les morts violentes, l'analyse de l'Unicef révèle que:

• La proportion de personnes vivant avec moins de 1,90 dollar américain par jour a augmenté dans 14 pays, dont le Bénin, le Cameroun, Madagascar, la Zambie et le Zimbabwe. Cette augmentation est principalement due à des troubles, des conflits ou une mauvaise gouvernance.

• Les inscriptions dans les écoles primaires ont diminué dans 21 pays, notamment en Syrie et en Tanzanie, en raison de facteurs tels que les crises financières, la croissance démographique rapide et l'impact des conflits.

• Les morts violentes chez les enfants de moins de 19 ans ont augmenté dans sept pays: la République centrafricaine, l'Iraq, la Libye, le Soudan du Sud, la Syrie, l'Ukraine et le Yémen, tous des pays confrontés à des conflits majeurs.

• Quatre pays - la République centrafricaine, le Soudan du Sud, la Syrie et le Yémen - ont enregistré une baisse dans plus d'un des trois domaines mesurés, tandis que le Soudan du Sud a connu des déclins dans les trois.

"En cette période de changements technologiques rapides qui mènent à d'énormes gains de niveau de vie, il est pervers que des centaines de millions de personnes voient leur niveau de vie diminuer, créant un sentiment d'injustice parmi eux et un échec chez ceux qui leur sont confiés". "Il n'est pas étonnant qu'ils sentent que leurs voix ne sont pas entendues et que leur avenir est incertain".

Une enquête séparée de l'Unicef sur les enfants âgés de 9 à 18 ans dans 14 pays montre que les enfants sont profondément préoccupés par les problèmes mondiaux affectant leurs pairs et eux-mêmes, notamment la violence, le terrorisme, les conflits, les changements climatiques, et la pauvreté.

Les principales conclusions de l'enquête sont les suivantes:

• La moitié des enfants de l'ensemble des 14 pays déclarent se sentir privés de leur droit de vote lorsqu'ils sont interrogés sur ce qu'ils ressentent lors de la prise de décisions affectant les enfants du monde entier.

o Les enfants d'Afrique du Sud et du Royaume-uni se sentent les plus démunis avec respectivement 73% et 71% déclarant avoir le sentiment que leurs voix ne sont pas entendues ou que leurs opinions ne changent pas de toute façon.

o Les enfants en Inde se disent les plus responsabilisés, avec 52% des enfants croyant que leurs voix sont entendues et peuvent aider leur pays et que leurs opinions peuvent affecter l'avenir de leur pays.

• Dans les 14 pays, les enfants ont identifié le terrorisme, l'éducation médiocre et la pauvreté comme les principaux problèmes sur lesquels ils souhaitaient que les dirigeants du monde agissent.

• Dans les 14 pays, la violence contre les enfants était la plus grande source de préoccupation, 67% d'entre eux se disant beaucoup préoccupés. Les enfants au Brésil, au Nigeria et au Mexique sont les plus préoccupés par la violence à l'encontre des enfants, 82%, 77% et 74%, respectivement, s'inquiétant beaucoup de cette question. Les enfants au Japon sont les moins susceptibles de s'inquiéter, avec moins d'un quart des enfants interrogés (23%) qui s'inquiètent beaucoup.

• Les enfants des 14 pays sont tout aussi préoccupés par le terrorisme et l'éducation médiocre, 65% de tous les enfants interrogés s'inquiétant beaucoup de ces problèmes. Les enfants en Turquie et en Egypte sont les plus susceptibles de s'inquiéter du terrorisme qui les affecte personnellement, à 81% et 75% respectivement. En revanche, les enfants aux Pays-Bas sont les moins susceptibles de craindre que le terrorisme ne les touche directement, à seulement 30%. Les enfants au Brésil et au Nigeria sont les plus préoccupés par la mauvaise qualité de l'éducation ou le manque d'accès, avec plus de huit enfants sur 10 s'inquiétant de ce problème affectant les enfants à travers le monde.

• Environ quatre enfants sur 10 dans les 14 pays s'inquiètent beaucoup du traitement injuste des enfants réfugiés et migrants à travers le monde. Les enfants au Mexique, au Brésil et en Turquie sont les plus susceptibles de s'inquiéter du traitement injuste des enfants réfugiés et migrants à travers le monde, près de trois enfants mexicains sur cinq exprimant leur peur, suivis par plus de la moitié des enfants au Brésil et en Turquie. Environ 55% des enfants mexicains craignent que cela ne les affecte personnellement.

• Près de la moitié des enfants (45%) dans 14 pays ne font pas confiance à leurs adultes et aux dirigeants du monde pour prendre de bonnes décisions en faveur des enfants. Le Brésil a la proportion la plus élevée d'enfants (81%) qui ne font pas confiance aux dirigeants, suivi de l'Afrique du Sud avec 69%. Les enfants en Inde ont le plus confiance en leurs chefs, avec seulement 30 pour cent ne faisant pas confiance.

• Barack Obama, Cristiano Ronaldo, Justin Bieber et Taylor Swift sont les noms les plus populaires pour les enfants à inviter à leur fête d'anniversaire, avec l'ancien président des Etats-unis figurant dans le top cinq dans neuf des 14 pays. Regarder la télévision en vedette comme le passe-temps numéro un de leur choix dans sept sur 14 des pays.

La Journée mondiale de l'enfance est un jour 'pour les enfants, par les enfants', quand les enfants du monde entier prendront des rôles clés dans les médias, la politique, les affaires, le sport et le divertissement pour exprimer leurs préoccupations sur ce en quoi les dirigeants mondiaux devraient se concentrer, et de parler de leur soutien aux millions de leurs pairs qui font face à un avenir moins prometteur.

«La Journée mondiale de l'enfance consiste à nous écouter et à nous donner notre mot à dire sur notre avenir. Et notre message est clair: nous devons parler pour nous-mêmes, et quand nous le faisons, le monde a besoin d'écouter ", a déclaré Jaden Michael, activiste de 14 ans et défenseur des enfants de l'Unicef.

