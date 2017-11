Congo : 3 milliards de F CFA de la Chine en faveur des déplacés du Pool

18 Novembre 2017

Brazzaville, Congo, 18 novembre (Infosplusgabon) - La République populaire de Chine a accordé vendredi la somme de 3 milliards de F CFA, soit 6 millions de dollars américains, répondant ainsi à l’appel à l’aide humanitaire d’urgence au profit des populations déplacées du département du Pool lancé en juillet dernier par le gouvernement congolais, a annoncé son ambassadeur en République du Congo, Xia Huang, lors d’une conférence de presse.

Selon le diplomate chinois, ce don s’inscrit dans le cadre du Fonds d’aide pour la coopération Sud-Sud, annoncé en 2015 par le Président chinois, Xi Jinping, lors du Sommet de l’ONU sur le développement durable. Ce fonds est entièrement financé par le gouvernement chinois.

La conférence de presse a été animée conjointement par la ministre congolaise des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, Antoinette Dinga-Dzondo. Le diplomate chinois, le Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Cyr Modeste Kouamé et le Représentant du Programme alimentaire mondial (PAM), Jean-Martin Bauer.

Les 3 milliards de F CFA seront équitablement répartis entre le HCR et le PAM, au profit des déplacés du Pool. Ils serviront à l’achat de plus de 2.300 tonnes de vivres pour continuer l’assistance en distribution de vivres pendant six mois.

Ces fonds permettront également d’améliorer la situation nutritionnelle de 8.000 enfants de moins de 5 ans et de plus de 12.000 femmes enceintes et allaitantes, précisément pour des aliments nutritionnels spécifiques pour le traitement et la prévention de la malnutrition. Selon l’ambassadeur de Chine au Congo, cette aide s’inscrit aussi ‘’dans le cadre des excellentes relations de coopération, d’amitié et de fraternité entre la Chine et le Congo’’.

‘’La République du Congo et la République populaire de Chine entretiennent depuis 1964 des relations diplomatiques fructueuses par une coopération multidisciplinaire et multi-sectorielle. Le Congo traversant une période difficile, la Chine croit qu’il est de son devoir de lui venir en aide avec un engagement fort et des mesures concrètes’’, a déclaré Xia Huang.

Les Représentants du HCR et du PAM ont rassuré que l’aide de la Chine sera utilisée à bon escient, comme l’ont été les contributions des autres partenaires. Jean-Martin Bauer a rappelé que, depuis février dernier, le PAM apporte une assistance alimentaire et nutritionnelle continue aux populations déplacées du Pool, à travers des distributions en vivres et des transferts monétaires à 48.000 personnes.

Le PAM prévoit d’atteindre 70.000 personnes dans les prochains mois. Au niveau du HCR, Cyr Modeste Kouamé a indiqué que les 3 millions de dollars américains qu’il recevra serviront à la mise en œuvre d’un projet dans le cadre du Plan de réponse humanitaire en faveur des personnes déplacées du Pool.

La ministre Antoinette Dinga-Dzondo a fait savoir que 70.000 personnes déplacées internes bénéficieront à terme du projet d’assistance en articles ménagers et abris, soit 50.000 personnes assistées en articles ménagers non alimentaires de base et 20.000 personnes en abris. La mise en oeuvre de ce projet devrait débuter ce mois, pour prendre fin en avril 2018. Ce projet vise à assurer un accès à des meilleures conditions de vie aux personnes déplacées et aux familles d’accueil.

