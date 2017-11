Togo : Visite express de l’ex-Premier ministre britannique, Tony Blair au nord du pays

18 Novembre 2017

Lomé,Togo, 18 novembre (Infosplusgabon) - L’ancien chef de gouvernement britannique, Tony Blair, a effectué une brève visite au Nord du Togo en compagnie du chef de l’Etat, Faure Gnassingbé, rapporte la télévision nationale TVT, dans son édition de 13h00.

Faure Gnassingbé et son hôte, selon les images de la télévision nationale TVT, ont visité le Centre international de développement agropastoral à Baga, dans le nord, spécialisé dans la production de produits bio.

Outre ce centre, indique-t-on, Tony Blair a visité à Pya-Hodo, toujours au Nord, dans la région de la Kara, les volontaires d’engagement citoyen et la fédération de groupements de femmes ; et à Tcharé, toujours dans la Kara, des ateliers de poterie et une forge de fabrication d’outils divers, surtout agricoles.

Selon des sources officielles, relayées par la télévision togolaise, l’ancien chef de gouvernement britannique a loué le dynamisme de la jeunesse togolaise, qui, a-t-il souligné, augure d’un bon avenir pour le pays.

Aucun détail n’a été cependant révélé sur l’objet réel de la visite de l’ancien Premier ministre britannique à Kara, région d’origine et fief du chef de l’Etat togolais, Faure Essozimna Gnassingbé.

Depuis quelques années, remarque-t-on, l’ex-Premier ministre britannique effectue régulièrement ces genres de visite au Togo, dans la stricte discrétion. On susurre qu’il fait partie des «conseillers stratégiques» de Faure Gnassingbé en difficulté dans son pays, que ce soit dans le domaine politique, marqué par des manifestations pour son départ, ainsi que le manque de développement réel du Togo, malgré des investissements de bailleurs et d’autres opérateurs économiques, rappelle-t-on.

