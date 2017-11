Mali : Le président du tribunal de Niono (centre) enlevé, jeudi, à son domicile, par des hommes armés

18 Novembre 2017

Bamako, Mali, 18 novembre (Infosplusgabon) - L'association des magistrats et les différents syndicats de la magistrature du Mali ont vivement condamné l'enlèvement, jeudi, du président du tribunal de première instance de Niono, Sounkalo Koné, dans la région de Ségou (centre) à quelque 360 km de Bamako.

Selon un communiqué rendu public, samedi, les syndicats de la magistrature ont demandé au gouvernement malien d'engager des actions pour retrouver leur collègue.

Dans un autre communiqué rendu public, jeudi, le ministère malien de la Justice, a fustigé, pour sa part, cet enlèvement du juge Koné et pense que le gouvernement fera tout ce qui est possible pour le retrouver sain et sauf.

Le magistrat a été enlevé, jeudi vers 19 heures, à son domicile du quartier B5 de la ville par 5 hommes armés non encore identifiés, qui l’ont forcé à monter à bord de leur véhicule, une Toyota blanche.

Selon des membres de la famille du président du tribunal, le véhicule des ravisseurs a pris la direction de la localité de Dioura, vers la région de Mopti (centre) avant de disparaître dans la nature.

De sources proches du dossier font état à la veille de cet enlèvement, des rumeurs faisant état de la préparation d’une attaque de la Maison d’arrêt de Niono avaient couru à travers la ville et les autorités locales avaient pris les dispositions nécessaires pour sécuriser les lieux.

Selon une source administrative, le gouverneur de la région de Ségou dont relève le cercle (préfecture) de Niono, Georges Togo, s'est rendu peu de temps après à Niono pour s’enquérir de la situation et mettre en route les dispositifs de recherche afin de retrouver le magistrat enlevé.

