20 milliards de dollars d’engagements pour la Guinée pour financer son PNDES

18 Novembre 2017

Paris, France, 18 novembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement guinéen a pu récolter auprès de plusieurs partenaires techniques et financiers, lors d’une réunion du Groupe consultatif organisée du 16 au 17 novembre à Paris, 20 milliards de dollars d’engagements visant à soutenir les projets phares du Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020, dépassant ainsi largement l’objectif initial des 4,5 milliards de dollars.

Le budget total du PNDES 2016-2020 est de 14,6 milliards de dollars, soit entre 3 et 3,5 milliards de dollars annuels à partir de 2017 et sur une durée de 4 ans et se construit autour des quatre piliers que sont la bonne gouvernance, la croissance inclusive, le capital humain et le développement durable.

Le président Alpha Condé, qui a participé à cette rencontre, a estimé que son pays avait l’énergie de l’émergence, un potentiel hydro-électrique inédit sur le continent africain, une agro-industrie prometteuse et une population qui se caractérise par sa jeunesse.

"Je tiens à remercier les investisseurs et bailleurs qui nous font confiance aujourd’hui. La Guinée leur garantit un développement qui profitera non seulement à toute la population guinéenne, mais également à toute la grande région de l’Afrique de l’Ouest", a déclaré le chef de l’Etat guinéen dans un communiqué dont copie a été transmise à Infosplusgabon.

Le PNDES 2016-2020, qui cherche à atteindre une croissance plus élevée et partagée et à réduire la pauvreté, tout en préservant la stabilité macro-économique du pays et la viabilité de la dette, vise le financement de grands chantiers dont la mise en service du barrage hydro-électrique de Souapiti d’une capacité de 550 mégawatts qui, en complément du barrage de Kaléta de 240 mégawatts, s’inscrit dans le programme national d’amélioration de l’accès à l’électricité en Guinée.

Ce plan quinquennal de développement permettra également le financement d’infrastructures (routes, chemin de fer Conakry-Bamako-Bobo Dioulasso, travaux de voirie et assainissement des villes, etc.), des projets sociaux (amélioration de l’accès à la santé et à l’eau potable, développement de la couverture de la protection sociale au-delà du secteur d’Etat vers les employés du privé, renforcement du système éducatif…).

30 pour cent des dépenses prévues par le PNDES seront financées par le budget de l’État, ont indiqué les autorités guinéennes, tandis que 38 pc reposeront sur l’apport du secteur privé, ce qui fait que les besoins de financements extérieurs s’élèvent donc précisément à 32 pc du total des investissements prévus.

La réunion du Groupe consultatif, qui s’est tenue sur deux jours, a rassemblé plus de 400 participants de haut niveau, issus d’institutions financières internationales, de banques et de fonds d’investissements, d’agences de coopération, et du secteur privé et s’est déroulée en présence, notamment, d’une dizaine de ministres guinéens, de Makthar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, et Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement.

FIN/INFOSPLUSGABON/IKM/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon