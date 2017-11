Le Fida se félicite du soutien de la France aux petits producteurs agricoles dans les pays en développement

18 Novembre 2017

Nairobi, Kenya, 18 novembre (Infosplusgabon) - Gilbert F. Houngbo, président du Fonds international pour le développement agricole (FIDA), est à Paris pour prendre part à la table-ronde qui va passer en revue les conclusions d'une évaluation indépendante du partenariat noué entre la France et le FIDA, a indiqué vendredi un communiqué de presse de l'agence spécialisée des Nations unies en matière de développement agricole.

L'évaluation dresse un bilan positif du partenariat entre le FIDA et la France pour la période 2013-2017, examine sa pertinence, son impact, son efficacité et sa viabilité en termes de programme de développement de la France.

L'évaluation a été ordonnée par le Trésor de la France, selon le FIDA basé à Rome, une agence qui investit dans les populations rurales, leur permet de réduire la pauvreté, d'augmenter la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de consolider leur résilience.

“La France et le FIDA ont travaillé ensemble au fil des ans pour nous permettre d'atteindre de bons résultats en faveur des couches les plus pauvres et parmi les plus reculées du monde”, a indiqué Houngbo, en prélude à l 'événement.

Il va s'adresser aux membres de l'Assemblée nationale française et aux spécialistes du développement. “Nous espérons approfondir ces résultats dans l'avenir”.

Au cours des quatre dernières décennies, la France a soutenu le travail du FIDA en faveur des populations rurales les plus pauvres au monde, les petits producteurs agricoles, les pêcheurs et les éleveurs nomades qui vivent dans les zones les plus reculées à travers le monde.

Leur engagement partagé a contribué à l'éradication de la pauvreté en milieu rural et transformé les économies rurales.

“Rien n'a été plus important que de renforcer nos efforts et nous concentrer sur le développement à long terme”, a ajouté Houngbo.

En septembre, la publication de nouvelles données a montré que la famine a augmenté pour la première fois en dix ans, touchant 815 millions de personnes en 2016, soit 38 millions de plus qu'en 2015 à cause des changements climatiques et des crises cycliques.

Les 500 millions de petites exploitations agricoles qui produisent près de 75 pour cent de la nourriture dans certains pays en développement, sont essentielles pour éliminer la famine, nourrir la population mondiale et répondre à la demande pour des produits alimentaires à forte valeur ajoutée.

Les projets et programmes financés par le FIDA aident les paysans à accroître leur productivité, á mieux gérer leurs ressources naturelles, á accéder aux marchés et aux services financiers et á mettre sur pied des industries agro-alimentaires.

Se référant aux priorité des développement de la France, Houngbo a déclaré “nos priorités thématiques sont étroitement harmonisées sur la nécessité de faire face au changement climatique et à son impact sur l'agriculture, l'importance d'offrir aux femmes rurales un accès aux ressources et aider les jeunes ruraux à trouver un emploi décent”.

