L'AIFA ratifie le record sur 10 km de Jepkosgei

18 Novembre 2017

Nairobi, Kenya, 18 novembre (Infosplusgabon) - L'Association Internationale des Fédérations Athlétiques (AIFA) a ratifié le record mondial sur 10 km Dames réalisé par Joyciline Jepkosgel du Kenya à Prague, le 09 septembre 2017.

Jepkosger a réalisé la course en 29:43 à Prague, en battant son propre record de 30:04 qu'elle a réalisé aussi à Prague, la capitale de la République Tchèque le 01 avril 2017.

En attendant, le Athletics South Africa (ASA) va accueillir un colloque technique national samedi et dimanche (18-19 novembre) à University of Pretoria à Tshwane pour préparer la saison 2018 et les suivantes.

Ce sera le premier colloque technique national tenu en Afrique du Sud depuis plus d'une décennie.

Plus de 130 arbitres célèbres de l'Afrique du Sud, Course Measurers and Assizers, sont attendus à ce colloque, selon Athletics South Africa.

Le thème du colloque sera "Quality Control" (vérification de la qualité).

Avec ASA qui augmente la qualité de l'officialisation en Afrique du Sud, tous les participants devront faire une évaluation théorique et pratique.

Les principaux objectifs des évaluations sont de statuer si les responsables techniques peuvent faire une distinction entre les fonctions d'un agent technique et celles d'un arbitre, d'un assistant ou d'un mesureur de la formation aussi connu comme contrôleur de la qualité.

ASA fera aussi un petit cours aux participants sur les actuels règles et règlements de compétition de l'AIFA et les derniers changements des règles et règlements de 2018.

Après le colloque, les résultats des évaluations seront rendus publics. Les responsables techniques, s'il y a réussite, sortiront une carte d'identification de contrôle de qualité pour distinguer les agents qui ont un mandat pour officier lors des activités nationales du ASA.

L'Afrique du Sud, l'un des plus grands champions d'Afrique, ne laisse rien au hasard comme le témoigne l'accentuation de ses efforts avant les principaux évènements athlétiques mondiaux cette saison. Elle a éliminé les principaux champions du championnat mondial de l'AIFA des moins de 18 ans en Nairobi en juillet.

