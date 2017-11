Rwanda : Le Rwandais Uwizeyimana remporte la 5e étape du Tour du Rwanda

17 Novembre 2017

Kigali, Rwanda, 17 novembre (Infosplusgabon) - Le Rwandais, Bonaventure Uwizeyimana, a remporté vendredi, la cinquième étape du Tour cycliste du Rwanda de 2017, mais c'est son compatriote, Joseph Areruya, qui conserve le maillot jaune.

Uwizeyimana a couru les 93,2 km par un temps pluvieux entre Nyamata au Sud-est et Rwamagna à l'Est en 2 heures 16 minutes et 28 secondes.

Classement à l'issue de la 5e étape :

1.Bonaventure Uwizeyimana de Club Benediction Rubavu (Rwanda) : 2:16’28”

2.Hamza Yacine (Algérie)

3.Avila Edwin du club américain Tem Illuminate (Colombie)

4.Debretsion Aron (Erythrée)

5 Ukiniwabo Rene Jean Paul (Rwanda)

6.Areruya Joseph of South de l'équipe sud africain Dimension Data for Qhubeka (Rwanda)

7.Eyob Metkel de l'équipe sud africain Dimension Data for Qhubeka (Erythrée)

Classement général à l'issue de la 5e étape :

1. ARERUYA Joseph 15h 24’11’’

2. EYOB Metkel

3. KANGAGI Suleiman

4. PELLAUD Simon

5. NSENGIMANA J.Bosco

6. BUKUSENGE Patrick

7. NDAYISENGA Valens

8. OKBAMARIAM Tesfom

9. MUNYANEZA Didier

10. JEANNES Mathieu

