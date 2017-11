Buhari présente ses condoléances à l'Iran et l'Irak pour le séisme "dévastateur"

17 Novembre 2017

Abuja, Nigeria, 17 novembre (Infosplusgabon) - Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a compati avec les Iraniens et les Irakiens après le séisme dévastateur qui a frappé la province occidentale de Kermansha récemment, causant la mort de centaines de personnes et faisant des milliers de blessés.

Le Président Buhari "s'est joint aux dirigeants du monde pour également présenter ses condoléances aux peuples de ces deux nations", a déclaré le porte-parole présidentiel, Mallam Garba Shehu, qui a qualifié cette catastrophe naturelle et ses conséquences de "très malheureuses, tristes et massives. Les pensées et le cœur des Nigérians vont au peuple d'Iran en cette période difficile".

Le chef de l'Etat nigérian a prié que Dieu console les familles en deuil et a souhaité aux blessés un prompt rétablissement.

Le Président Buhari a également présenté les mêmes condoléances au gouvernement et au peuple d'Irak pour les pertes humaines et matérielles subies à la suite du séisme à leur frontière avec l'Iran.

Pour rappel, le vice-président Yemi Osinbajo avait présenté, mardi, ses condoléances au gouvernement et au peuple d'Iran pour la catastrophe causée par ce séisme.

FIN/INFOSPLUSGABON/IOK/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon