Kenya : Les tenants du titre du handball régional éliminés de la compétition

17 Novembre 2017

Nairobi, Kenya, 17 novembre (Infosplusgabon) - Kenya Defence Forces (KDF) et Nairobi Water, champions respectifs du handball masculin et féminin de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Méridionale ne défendront pas leur titre après leur élimination de la compétition prévue, du 21 au 26 novembre à Dar es Salam, en Tanzanie.

Charles Omondi, représentant de la fédération kényane (Kenyan Handball Federation), a expliqué que les deux clubs n'ont pas réussi à confirmer leur participation à la compétition.

Selon lui, le Kenya sera représenté par les Black Mamba, champions de la ligue, Strathmore University et le National Cereals and Produce Board (NCPB), dans la catégorie des hommes au moment où l'ex-champion NCPB sera le seul club féminin qui représentera le pays.

La participation des Black Mamba avait été rendue possible par un membre du Parlement, George Aladwa, qui leur a donné de l'argent pour faciliter leur préparation et leur voyage dans la capitale tanzanienne.

Les Black Mamba chercheront toujours à reconquérir le titre qu'ils n'ont pas remporté depuis 2012.

