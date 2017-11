Algérie : Le gouvernement appelle au respect de l'ordre constitutionnel au Zimbabwe

17 Novembre 2017

Alger, Algérie, 17 novembre (Infosplusgabon) - L'Algérie a appelé, jeudi, les différents acteurs impliqués dans le coup de force au Zimbabwe ''à la retenue'', au respect de l'ordre constitutionnel et à éviter tout dérapage.

''Nous appelons au calme et à la retenue et exhortons l'ensemble des acteurs en présence à veiller au respect de l'ordre constitutionnel et à éviter tout dérapage susceptible d'être préjudiciable au Zimbabwe et à son peuple'', a notamment dit, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, cité par Radio Algérie.

M. Cherif a réitèré l'appui de son pays aux ''efforts entrepris par les pays de la région dans le cadre de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) pour favoriser un retour rapide à la normalité''.

FIN/INFOSPLUSGABON/IOK/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon

2017 GABON /INFOSPLUSGABON/OLP/FIN