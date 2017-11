Flydubai passe commande pour 225 Boeing 737 MAX pour un montant de 27 milliards de dollars

17 Novembre 2017

LIBREVILLE, 17 novembre (Infosplusgabon) - La compagnie aérienne de Dubaï, flydubai a annoncé jeudi avoir passé une commande de 225 avions Boeing 737 MAX pour un montant total de 27 milliards de dollars dans le but de soutenir sa forte croissance. Il s'agit de la troisième commande passée par la compagnie aérienne à Boeing en huit ans d'existence, après celles de 2008 et 2013. Cette nouvelle commande vise à appuyer son expansion continue au sein d'une région géographique qui compte 2,5 milliards de personnes.

À la fin de l'année, la compagnie aérienne possédera une flotte de 61 appareils Boeing 737-800 et 737 MAX 8 de nouvelle génération. De plus, 70 appareils devraient être livrés en 2023.

Son Altesse le cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président de flydubai, a déclaré à propos de la commande : « Elle démontre que l'objectif défini lors de la création de flydubai, visant à renforcer les liens commerciaux et touristiques sur l'ensemble de son réseau, et contribuer à améliorer la connectivité du pôle aéronautique de Dubai, a été réalisé. En moins de dix ans, flydubai a étendu son réseau jusqu'à 97 destinations dans 44 pays, et nous sommes impatients de disposer du nouvel appareil dès 2019 pour mener à bien nos futurs projets ».

Avec la commande annoncée aujourd'hui, le nombre total d'appareils commandés par la compagnie s'élève à 320.

Ghaith Al Ghaith, Président-directeur général de flydubai, a ajouté : « Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape fructueuse qui commence pour flydubai. Depuis son lancement en 2009, flydubai a ouvert 67 marchés mal desservis auparavant pour répondre à la demande de nos passagers dans la région. Nous sommes heureux de consolider notre partenariat de longue date avec Boeing. Si nous avons commandé ce modèle d'avion, c'est parce qu'il nous offre la polyvalence et la flexibilité qui nous ont permis de transporter 44 millions de passagers depuis notre premier vol. »

« Nous sommes très honorés que flydubai ait choisi d'acquérir une flotte uniquement composée d'avions Boeing pour les années à venir. Ce contrat record consolide notre robuste partenariat avec flydubai et les principaux opérateurs de la région », a déclaré Kevin McAllister, Président-directeur général de Boeing Commercial Airplanes. « Grâce au modèle économique éprouvé et à la stratégie de croissance ambitieuse de flydubai, nous nous réjouissons à l'idée que des centaines de 737 MAX relient Dubaï au reste du monde ».

flydubai a été fondée en 2008 pour créer des opportunités en matière de voyages, de tourisme et de commerce dans le rayon d'action de sa flotte d'avions Boeing 737-800 et Boeing 737 MAX 8 de nouvelle génération. ( Pour plus d'informations, contactez : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. et Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ).

