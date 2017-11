Le Bahreïn, Pays Hôte du Congrès Mondial de l'Entrepreneuriat 2019

17 Novembre 2017

LIBREVILLE, 17 novembre (Infosplusgabon) - Selon un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Infosplusgabon, le Bahreïn a été désigné comme pays hôte du Congrès Mondial de l'Entrepreneuriat 2019 lors d'un événement prestigieux tenu au siège des Nations Unies à New York, confirmant la position du pays en tant que nation favorable aux entreprises et chef de file international dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation des entreprises.

Cet événement mondial annuel, organisé par des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, l'Italie, le Brésil et la Russie, rassemble des milliers d'entrepreneurs, investisseurs, chercheurs et décideurs de plus de 170 pays pour identifier de nouvelles façons d'aider les fondateurs à démarrer et développer de nouvelles entreprises autour du monde.

« Nous sommes dans une position parfaite pour accueillir cet événement, grâce à notre longue histoire du développement et de la mise en œuvre de manière proactive des programmes conçus pour habiliter les Bahreïnis et les nouvelles entreprises. L'événement rassemblera les meilleurs et les plus brillants esprits d'affaires du Bahreïn, afin de fournir une plateforme pour un leadership éclairé et une plus grande coopération entre le Bahreïn et ses partenaires internationaux », a déclaré le PDG de Tamkeen, Dr. Ebrahim Janahi.

L'esprit d'entreprise et l'innovation des entreprises font partie intégrante de la Vision Economique globale du Bahreïn2030. Les PME contribuent maintenant à près de 30% du PIB nominal et fournit des emplois à près de 73% des employés du secteur privé.

Le Royaume du Bahreïn est considéré comme une destination attrayante pour les entreprises internationales pour son environnement réglementaire bien établi, fiable et transparent. Le Royaume est classé premier au sein du CCG pour sa santé fiscale, deuxième pour son efficacité judiciaire et troisième pour son Indice de Liberté Economique2017.

Khalid AlRumaihi, PDG duConseil de Développement Economique au Bahreïn, a ajouté: « C’est unhonneur et un privilège pour nous d'accueillir la communauté entrepreneuriale mondiale au Bahreïn. De la pêche perlière à la découverte précoce du pétrole, nous avons reconnu l'importance de diversifier l'économie et avons fait de grands progrès dans les secteurs de la finance, des télécommunications et de la logistique. Nos efforts soutenus dans le secteur privé placent le Royaume du Bahreïn parmi les pays les plus avancés dans la région, et le rendent une porte d'entrée idéale vers le marché du Golfe de 1.6 billion de dollars ».

Rappelons que Tamkeen est une organisation semi-gouvernementale établie au Bahreïn en 2006 en vertu de la loi N°(57) dans le cadre des initiatives nationales de réforme du pays, visant à faire du secteur privé le principal moteur du développement économique durable.

. Bahreïn est un pays situé sur un archipel du golfe Persique au Moyen-Orient. La capitale est Manama. Le royaume de Bahreïn est un État du Moyen-Orient. C'est un archipel du golfe Persique, à l'est de l'Arabie saoudite et à l'ouest du Qatar. Sa superficie est de 665 km2, ce qui en fait le plus petit État du golfe Persique1,2. La superficie officielle progresse, au fur et à mesure des surfaces conquises sur la mer. Elle est de 741,1 km2 en 2007, de 757,9 en 2009, de 765,3 en 2010.

Étant entièrement insulaire, il n'a pas de frontière terrestre mais totalise 161 km de littoral. L'île principale est cependant reliée à l'Arabie saoudite par la chaussée du roi Fahd, faite de ponts et de digues. L'archipel comptabilise un grand nombre d'îles, dont la principale est l'île de Bahreïn, on peut également citer parmi les autres îles importantes : Muharraq, Sitra et Umm an Nasan, auxquelles on peut ajouter des archipels plus petits, tels les îles Hawar situées le long des côtes Qatariotes. Depuis son indépendance, les eaux territoriales sont encore sujettes à des litiges entre les deux États : plate-forme continentale : limites à déterminer ; eaux territoriales : 24 milles nautiques.

Le Bahreïn a signé des accords internationaux dans les domaines suivants : Biodiversité, Changement climatique, Désertification, Catastrophes naturelles, Droit de la mer, Protection de la couche d'ozone, Milieux humides etc. .

Su les plans géostratégiques, le Bahreïn est situé au cœur du golfe Persique. Sa situation géostratégique est de premier ordre au niveau pétrolier (production et transit par voie maritime).

(Article réalisé à partir des source AETOSWire et le Centre National de Communication, Royaume du Bahreïn. Contact : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. )

FIN/INFOSPLUSGABON/BIF/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon