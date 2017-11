L'UA aide à la mise en place d'une plate-forme apicole nationale à Maurice

16 Novembre 2017

Port-Louis, Maurice, 16 novembre (Infosplusgabon) - La plate-forme nationale d'apiculture lancée à Maurice créera des synergies entre les parties prenantes du secteur et aidera à accroître leur volonté de mobiliser des ressources collectivement pour la production de miel, a déclaré jeudi la responsable du Projet de développement apicole Union africaine-InterAfrica pour les ressources animales, Mme Sarah Ossiya.

"Maurice comme les autres pays africains devrait investir davantage dans l'apiculture pour accéder aux marchés internationaux", a-t-elle souligné, lors de la cérémonie de lancement de cette plate-forme qui contribuera à créer une plus grande conscience régionale du potentiel de l'industrie et de l'importance de l'industrie apicole domestique.

Pour sa part, le ministre de l'Agro-industrie et de la sécurité alimentaire, Mahen Seeruttun, a estimé que les potentialités du secteur de l'apiculture devraient être davantage exploitées afin de promouvoir une agriculture durable et assurer la sécurité alimentaire.

Il a rappelé que l'apiculture, pratiquée principalement à mi-temps à Maurice, a été affectée par la présence du varroa et du petit coléoptère des ruches.

En conséquence, le gouvernement a pris plusieurs initiatives pour soutenir les apiculteurs, notamment des programmes de formation et de renforcement des capacités menés par des experts internationaux sur la gestion de l'apiculture pour quelque 360 ​​apiculteurs.

Mahen Seeruttun a indiqué que des kits de ruche et d'apiculture biologiques comprenant une ruche organique, un chapeau et un voile, un outil pour la fumée et la ruche ont été distribués aux apiculteurs à Maurice et à Rodrigues.

Des zones de réserves d'abeilles ont également été mises en place dans différentes régions pour augmenter la productivité du miel.

Parlant de la production de miel organique, le ministre a exhorté les apiculteurs à adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et à utiliser des techniques biologiques pour des produits de haute qualité.

