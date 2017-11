Le Conseil d'Etat rejette la proposition de l'ONU relative à la révision de l'Accord politique

16 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 16 novembre (Infosplusgabon) - Le Haut-Conseil d'Etat a annoncé son rejet de la proposition faite par l'Envoyé des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, sur le mécanisme de sélection des membres du Conseil présidentiel, insistant sur la nécessité de sa participation au choix, aux côtés de la Chambre des représentants (Parlement) à qui est dévolue la compétence de désigner les membres du Conseil.

"Les compétences du Conseil présidentiel doivent demeurer les mêmes pouvoirs présidentiels et souverains prévus par l'Accord politique", a indiqué le Haut Conseil d'Etat.

Dans un communiqué relative à la proposition présentée par la mission de l'ONU intitulée "amendement proposé aux articles sur le pouvoir exécutif dans l'Accord politique libyen", le Haut Conseil d'Etat a affirmé que " le choix du Conseil présidentiel exige inévitablement l'accord de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'Etat, conformément au mécanisme d'atteinte de la pleine égalité entre eux, de manière à ce qu'aucune partie ne monopolise le droit de choisir sans le consentement et la participation de l'autre".

Le communiqué publié mercredi sur la page Facebook du Haut Conseil précise que la proposition présentée par l'Envoyé spécial de l'ONU considère que "la contribution peut être exploitée dans le cadre de la recherche d'un accord juste, efficace et pratique afin de fournir les conditions appropriées pour le référendum sur la Constitution et des élections générales libres et équitables".

Le Comité de révision de l'accord politique du Haut Conseil fournira une réponse détaillée à la matière contenue dans la proposition de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL).

L'Emissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a transmis des propositions aux Assemblées en Libye, le haut Conseil d'Etat et la Chambre des représentants, relatives à la modification de l'Accord politique, rappelle-t-on.

