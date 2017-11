Ghana : Le gouvernement prévoit une croissance économique de 6,8% en 2018

16 Novembre 2017

Accra, Ghana, 16 novembre (Infosplusgabon) - L'économie ghanéenne devrait atteindre un taux de croissance de 6,8% en 2018, soit 0,5% de plus par rapport à l'estimation de 2017, a annoncé mercredi, le ministre en charge des Finances, Ken Ofori-Atta.

Le gouvernement mise sur un taux de croissance global de 0,8% du produit intérieur brut (PIB), avec un taux de croissance de 5,4% du PIB non pétrolier, a-t-il ajouté, dans une déclaration sur le financement et le budget de 2018 présentée devant le Parlement à Accra.

"Notre priorité est de nous assurer que le déficit fiscal qui reste notre principal ancrage budgétaire, continue sur une trajectoire descendante, en atteignant les 4,5% du PIB par rapport à l'estimation de fin d'année de 2017, qui est de 6,3%", a indiqué Ken Ofori-Atta, selon la radio citifmonline basée à Accra.

M. Ofori-Atta a révélé que le gouvernement ciblait un taux d'inflation de fin d'année de 8%, en dessous de l'estimation de 2017 qui est de 11,2%.

Le ministre a dit avoir espoir que le déficit fiscal pourrait se maintenir en dessous de 5% du PIB, étant donné que le gouvernement a mis sur pied des mesures macro-économiques pour accroître l'économie.

"Atteindre cet objectif est non seulement crucial, mais aussi nécessaire, si nous voulons maintenir le minimum d'équilibre excédentaire requis pour un jour réduire le taux d'accumulation de la dette".

M. Ofori-Atta a indiqué que le gouvernement optimisait la mobilisation des ressources à travers une amélioration de la discipline fiscale et une gestion efficiente et efficace des revenus.

Il a annoncé que le gouvernement propose une réduction moyenne de 13% des tarifs de l'électricité.

M. Ofori-Atta a souligné que le gouvernement compte réduire ses dépenses estimées à 62 milliards de cedis ghanéens dans le financement annuel du budget de 2018. (1 dollar américain = 4,4 cedis ghanéens). Cela équivaut à 25,7% du PIB du pays et représente une croissance annuelle de 14,5%.

Selon lui, les revenus et subventions totaux pour la fiscalité annuelle de 2017 avaient été estimés avec prudence à 51 milliards de cedis ghanéens.

Le ministre a annoncé que le paiement des impôts sur les sociétés ne serait plus exigé aux universités privées, ajoutant que cela leur permettrait de prospérer et d’accueillir plus d'étudiants.

