La jeunesse africaine peut retrouver l’espoir, selon le secrétaire exécutif-adjoint de la CEA

Écrit par Antoine Lawson | 15 Novembre 2017

Addis-Abeba, Ethiopie, 15 novembre (Infosplusgabon) - La jeunesse africaine peut à nouveau retrouver l’espoir, en dépit des difficultés auxquelles elle est confrontée, selon le secrétaire exécutif-adjoint de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), le Dr. Abdallah Hamdok, se fondant sur les résultats d'une étude démographique récente.

"Les jeunes en Afrique peuvent à nouveau retrouver l’espoir de devenir des agents du changement social et économique. Cela peut se faire à travers un examen des politiques foncières pour renforcer l’accès à la terre et exploiter la technologie et l’innovation afin de garantir les droits fonciers et augmenter la productivité", a indiqué mercredi le Dr. Hamdok, à la deuxième conférence sur la politique foncière en Afrique, ouverte mardi à Addis-Abeba, en Ethiopie.

Dans le cadre de cette conférence dont le thème porte sur "L'Afrique que nous voulons: Réaliser la transformation socio-économique à travers un accès inclusif et équitable à la terre par les jeunes", le Dr. Hamdok a expliqué que des mesures, couplées à des investissements fonciers transparents et durables, à une justice économique, à une atténuation du changement climatique et à une préservation de l’environnement, sont essentielles à la transformation du continent.

" La terre est une ressource stratégique dans l’industrialisation. Mais pour une utilisation maximale, des politiques claires sur sa gestion et son utilisation sont nécessaires", a-t-il souligné.

Le Dr. Hamdok a déploré qu’une étude de la jeunesse démographique en Afrique dépeignent une génération insatisfaite et agitée, privée d’opportunités d’emploi et périphérique aux structures décisionnelles de haut niveau.

"Les taux élevés de migration vers le Nord et la radicalisation en témoignent dans une certaine mesure, alors qu’une jeunesse indépendante est synonyme de transformation socio-économique dans de nombreux pays. Ce rôle s’est inversé au cours des décennies et une aura de désespoir et de désillusion a pris le dessus", a-t-il noté.

Démarrée mardi soir, la conférence est organisée par l’Initiative de politique foncière (LPI, sigle en anglais), une structure conjointe de la Commission de l’Union africaine (CUA), de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et de la Banque africaine de développement (BAD).

Selon une étude récente, la majorité des conflits qui ont entravé le développement de l’Afrique trouvent leurs racines dans les questions de gouvernance foncière, exacerbées par la politisation de l’ethnicité.

Les terres étant au cœur des moyens de subsistance en Afrique, l’accès, le contrôle et la compétition pour les ressources foncières sont souvent utilisées pour propager les inégalités socio-économiques.

Les conflits ethniques liés aux terres en Afrique revêtent différentes formes. Une analyse des causes de ces conflits met en lumière des liens forts avec les griefs fonciers, qui peuvent être résolus grâce à des politiques foncières inclusives et le renforcement des capacités des spécialistes des questions foncières afin de garantir que des approches sensibles aux conflits sont appliquées dans la réalisation de leurs activités.

