Séparation à l'amiable entre le sélectionneur Marc Wilmots et la Côte d'Ivoire

Abidjan, Côte d'Ivoire, 15 novembre (Infosplusgabon) - La Fédération ivoirienne de football (FIF) et le sélectionneur belge de l'équipe nationale, Marc Wilmots, ont convenu de mettre fin à l'amiable à leur collaboration, annonce mercredi un communiqué de l'organe fédéral.

La même source précise que la rupture de contrat a été décidée après une rencontre-bilan lundi de la mission de M. Wilmots avec le président de la FIF, Sidy Diallo.

"A l’issue des échanges, les parties ont convenu de mettre fin à l’amiable à leur collaboration, tout en saluant la bonne ambiance qui a prévalu durant six mois de travail en commun", poursuit le communiqué.

La non qualification samedi à Abidjan des Éléphants pour le Mondial 2018 en Russie, face aux Lions de l'Atlas du Maroc avait scellé le sort du sélectionneur Marc Wilmots dont le départ était réclamé par les supporters. Il avait été indexé comme l'un des responsables de cette débâcle.

Marc Wilmots avait remplacé Michel Dussuyer, démissionnaire après l'élimination prématurée des Éléphants, champions en titre, à la Coupe d'Afrique des nations 2017 (CAN) au Gabon.

Depuis 2012, on observe une instabilité à la tête de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football ivoirienne. Il y a eu François Zahoui après la CAN 2012, Sabri Lamouchi après le Mondial 2014 au Brésil, Hervé Renard, Michel Dussuyer et Marc Wilmots.

