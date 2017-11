Kenya : Examen par la Cour suprême des recours contre le scrutin présidentiel

15 Novembre 2017

Nairobi, Kenya, 15 novembre (Infosplusgabon) - La Cour Suprême du Kenya a entamé, ce mercredi, l'examen d'un recours contre la ré-élection du président Uhuru Kenyatta lors de la reprise du scrutin présidentiel avant de rendre un jugement dans quelques jours.

Auparavant, la Cour a rendu un jugement excluant des recours de la National Super Alliance (NASA), dont les leaders, Raila Odinga et Kalonzo Musyoka, se sont retirés à quelques jours de l'élection présidentielle, au motif que la Commission électorale n'avait pas engagé des réformes pour rendre le vote transparent.

La décision excluant l’alliance des recours contre l’élection présidentielle stipule également que ni les plaignants, ni les avocats du président Kenyatta, ne devront mentionner MM. Odinga et Musyoka lors de l’audience, a déclaré Paul Mwangi, un avocat de la NASA.

La Cour suprême a tenu, lundi, une session marathon, pour finaliser l’examen des nombreuses demandes de participation à ces recours.

Le président de la Cour suprême, David Maraga, a également lu une décision déclinant la requête du Procureur Général Muigai d’être admis comme intervenant désintéressé.

Le Juge Maraga a déclaré que la décision de décliner la requête du Procureur Général tenait au fait qu’il projetait de faire des observations similaires à celles des parties devant la Cour.

Deux militants des droits de l’homme, Njonjo Mue et Mohamed Khalifa, qui représentent une coalition de deux organisations de la société civile, veulent l’annulation de l’élection du président Kenyatta au motif qu'elle constitue une violation du principe constitutionnel du suffrage universel parce que 12 millions d’électeurs n’ont pas participé à l’élection de ce président.

Au moins 7,5 millions d’électeurs, rappelle-t-on, auraient pris part à l’élection présidentielle bis du 26 octobre.

Cependant, les plaignants ont affirmé qu’un certain nombre d’électeurs n’ont pas été identifiés en utilisant les caractéristiques biologiques et ont demandé à la Cour d’obliger la Commission électorale indépendante et des frontières (IEBC) à fournir les fiches remplies par ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une identification biométrique.

Les plaignants soutiennent également que l’IEBC n’a pas agi de manière indépendante durant les élections et a demandé à la Cour d’obliger la Commission électorale à produire les enregistrements de ses réunions entre le 1er septembre et le 31 octobre 2017.

La Cour doit décider quelles requêtes des plaignants seront avalisées avant de procéder à l’examen des recours, mercredi.

Selon l’avocate Julie Soweto, qui représente les plaignants, l’IEBC n’a pas nié, ni contesté le fait que des querelles internes avaient mené à la démission de la Commissaire Roselyne Akombe.

Si la Cour suprême accède aux requêtes des plaignants, la Commission électorale devra produire toutes les cartes SIM insérées dans les appareils d’identification des électeurs.

Les plaignants affirment également que les résultats de l’élection détenus par l’IEBC n’ont aucune ressemblance avec ceux produits en utilisant les systèmes de transmission des résultats.

Les plaignant souhaitent également que la Cour autorise la transcription des résultats et pas seulement leur lecture.

Selon Mme Soweto, il est évident que le scrutin a été manipulé et qu’un examen approfondi des bulletins est nécessaire.

Mme Soweto a déclaré devant le tribunal, mardi, qu’il fallait procéder à une vérification aléatoire des bulletins pour prouver que les incohérences étaient aléatoires et généralisées.

Elle a affirmé qu’il y avait des preuves que des images censées provenir des kits électoraux n’avaient pas été transmises et qu’il était nécessaire d’accéder aux informations contenues dans les serveurs de l’IEBC.

Dans leur réponse, les avocats de l’IEBC et du président Kenyatta ont déclaré que la Commission avait 24 millions de pages de documents dont certains étaient réclamés par les plaignants et que les informations ne pourraient vraisemblablement pas être fournies dans les délais impartis.

L’avocat Tom Macharia, qui représente le président Kenyatta, a déclaré que les plaignants devaient préciser quelles informations ils souhaitaient obtenir et à quelles fins.

Il a ajouté qu’un des agents du président Kenyatta, Davis Chirchir, faisait l’objet de poursuites pour des informations divulguées dans le cadre du recours contre l'élection du mois d’août.

La Cour a jusqu’au 20 novembre pour statuer sur la validité et le caractère constitutionnel de l’élection du président Kenyatta.

