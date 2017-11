Tunisie : Ouverture à Tunis de la quatrième réunion de la commission douanière mixte des pays membres de l'accord d'Agadir

15 Novembre 2017

Tunis, Tunisie, 15 novembre (Infosplusgabon) - Les travaux de la quatrième réunion de la commission douanière mixte des pays signataires de l'accord d'Agadir (Egypte, Jordanie, Maroc et Tunisie) ont démarré, ce mercredi à Tunis, en présence des directeurs généraux des quatre administrations douanières.

La réunion se propose de discuter de la coopération douanière entre les pays membres visant la réalisation des objectifs de l'accord, a indiqué une source informée.

Prenant la parole à cette occasion, le président exécutif de l'unité technique d'Agadir (UTA), chargée de la gestion de l'accord, Fakher El Hazimi, a affirmé que, depuis la signature de l'accord, plusieurs objectifs ont été réalisés dont le renforcement des capacités commerciales et économiques des Etats membres, notamment avec l'exonération immédiate et complète des droits de douane et des taxes à effet similaire pour les échanges commerciaux bilatéraux.

Parmi les objectifs atteints figure la signature d'une convention d'entente dans le domaine d'échange d'informations électroniques entre les douanes membres de l'accord d'Agadir, a-t-il ajouté.

Il a indiqué que les échanges commerciaux entre les pays membres de l'accord ont enregistré une hausse durant ces cinq dernières années passant de 1,5 et 2,2 milliards de dollars.

Les échanges commerciaux entre les pays membres de l'accord et l'Union européenne ont augmenté durant la même période passant de 27 à 30 milliards de dollars, a ajouté Fakher El Hazimi.

La troisième réunion de la commission douanière mixte des pays membres de l'accord d'Agadir s'est tenue, le 3 avril 2016 en Egypte, rappelle-t-on.

L'''Accord d'Agadir'' a été signé, le 25 avril 2004, à l'initiative du Royaume du Maroc avec la bénédiction des pays parties. L'Accord a été baptisé ''accord d'Agadir'', car le processus a été initié en mai 2001 dans la ville d'Agadir.

L'accord d'Agadir a, notamment pour objectifs la libéralisation du commerce extérieur des pays membres, l'encouragement de l'investissement tant intérieur qu'extérieur, la réalisation de l'intégration économique entre les pays parties, le développement du commerce, du partenariat économique avec leurs voisins européens, les pays de la rive nord de la Méditerranée.

FIN/INFOSPLUSGABON/PML/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon