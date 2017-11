RD Congo : La majorité présidentielle satisfait de l’échec de la journée ville morte

15 Novembre 2017

Kinshasa, RD Congo, 15 novembre (Infosplusgabon) - La Majorité Présidentielle (Mp), est satisfaite du comportement du peuple congolais d’avoir ignoré le mot d’ordre de «ville morte» lancé par «certains activistes en mal d’inspiration», a indiqué André-Alain Atundu Iongo, porte-parole de la Mp, au cours d’un point de presse qu’il a tenu, mercredi à Kinshasa.

«La Majorité Présidentielle note avec satisfaction la grande maturité du peuple congolais face aux opérations téméraires et intempestives de «ville morte» visant à contrecarrer les initiatives du chef de l’Etat, Joseph Kabila, dans la normalisation de la situation politique de notre pays», a-t-il souligné.

Pour Atundu, les Kinois ont compris la mauvaise foi et la supercherie de ces «démocrates de façade» qui veulent ainsi créer délibérément une confusion dans l’esprit des Congolais pour aboutir à un autre dialogue politique dans l’espoir d’accéder au pouvoir par des combinaisons maffieuses en dehors des élections, seule voie démocratique en la matière.

La Mp invite, à cet effet, le peuple congolais à exercer une vigilance sans faille sur «ces radicalisés» décidés à tout mettre en œuvre pour bloquer le processus électoral en cours, et instaurer ainsi dans le pays une transition politique sans fin au grand mépris de l’aspiration profonde du peuple congolais à la paix et aux élections conformément à la Constitution et à l’Accord du 31 décembre 2016.

Elle appelle tous les patriotes qui partagent la passion du Congo avec le Président Kabila, à œuvrer résolument pour relever le défi national que constitue l’organisation des élections conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Elle exhorte, en outre, la population congolaise à veiller sans relâche à ses intérêts réels pour garantir un avenir digne à la jeunesse, avant de faire appel à la conscience républicaine des acteurs politiques pour privilégier l’intérêt supérieur de la Nation tels que déterminés par la Constitution et l’Accord du 31 décembre 2016.

