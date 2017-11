France : Le Premier ministre français à Rabat pour le forum économique franco-marocain

15 Novembre 2017

Paris, France, 15 novembre (Infosplusgabon) - Le Premier ministre français, Edouard Philippe, accompagné d'une délégation de dix ministres, co-présidera, jeudi à Rabat, avec son homologue, Salah Eddine El Othmani, la 13e «rencontre de haut niveau», séminaire intergouvernemental entre la France et le Maroc, en marge d’un forum économique franco-marocain.

Placé sous le thème «Maroc-France : Des ponts pour la croissance et l’emploi», le forum économique est organisé conjointement par le patronat marocain et son Club de chefs d’Entreprises France-Maroc en partenariat avec le MEDEF International, verra la participation de près de 150 entreprises françaises et marocaines.

La rencontre a pour objectif de développer de nouveaux domaines d’opportunité économique entre les entreprises des deux pays et d’explorer les pistes d’un développement partagé en Afrique, a-t-on appris de source officielle.

Les participants échangeront sur les thèmes de la jeunesse, de l'innovation et la croissance, de la coopération décentralisée, des migrations et du développement de projets conjoints en Afrique en participant à une séance plénière et des ateliers thématiques/sectoriels portant sur les enjeux de l’urbanisation et des villes durables, le développement agro-industriel inclusif et les opportunités de la révolution digitale.

