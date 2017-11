Niger : Le paludisme et les maladies tropicales négligées au centre d'une réunion des experts ouest-africains

15 Novembre 2017

Niamey, Niger, 15 novembre (Infosplusgabon) - La 4ème Réunion du Comité Régional de pilotage du projet ’’Paludisme et des Maladies Tropicales Négligées au Sahel’’ regroupant le Niger, le Burkina et le Mali, s‘est ouverte, ce mercredi à Niamey.

Le Projet est initié par l’Organisation Ouest africaine de la Santé (OOAS, institution spécialisée de la CEDEAO)) sur financement de la Banque mondiale. Ce projet a démarré en décembre 2015 avant d’être lancé officiellement en juillet 2016.

Ses objectifs sont l’accroissement, l’accès et l’utilisation des services à base communautaire harmonisés pour la prévention et le traitement du paludisme et de certaines maladies tropicales négligées dans les zones transfrontalières des pays bénéficiaires.

Cette rencontre de deux jours, réunit dans la capitale nigérienne, les experts de la santé du Mali, du Burkina Faso et du Niger, autour du thème «Ensemble pour l’élimination du paludisme et les maladies tropicales négligées au Sahel».

Dans son mot introductif, le Directeur Général de l’OOAS, le Dr Xavier Crespin a indiqué, qu’en dépit de quelques difficultés rencontrées au démarrage par certains pays, «ce projet est parvenu à réaliser plusieurs activités d’importance aux niveaux des pays et au plan régional, notamment, l’organisation des réunions annuelles de planification conjointe, des réunions transfrontalières, des campagnes de Chimio prévention du paludisme saisonnier et de traitement de masse contre les Maladies Tropicales Négligées dans tous les pays’’.

Ouvrant les travaux de cette rencontre, le ministre nigérien de la Santé Publique, le Dr Idi Illiassou Mainassara a déclaré que la lutte contre le Paludisme et les Maladies Tropicales Négligées «fait partie des priorités en matière de santé de nos chefs d’Etat et constitue une des préoccupations majeures des autorités du Niger, au plus haut niveau».

Ces assises régionales, a-t-il souligné, placées sous l’égide de l’OOAS, «permettront aux trois pays participants de conjuguer leurs efforts dans la lutte contre les maladies tropicales négligées et le paludisme, mais aussi de renforcer sans nul doute, les liens d’amitié et de fraternité qui unissent nos trois pays depuis des générations».

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon