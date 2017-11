Mauritanie : Un Conseil d'affaires mauritano-britannique pour booster l'investissement dans le pays

15 Novembre 2017

Nouakchott, Mauritanie, 15 novembre (Infosplusgabon) - Dans une perspective de coopération élargie dans le domaine du pétrole et du gaz, les gouvernements mauritanien et britannique, en étroite collaboration avec les secteurs privés des deux pays, ont mis en place un Conseil d’Affaires dénommée «Mauritanian British Business Council (MBBC)", a-t-on appris, mercredi, auprès du ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines.

Le pendant de ce nouveau Conseil d’affaires est la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM).

«Les activités de la nouvelle institution ont été officiellement lancées, la semaine dernière, au cours d’une cérémonie organisée à Londres, en présence du ministre britannique du commerce international, Greg Hands et du ministre mauritanien du Pétrole, de l’Energie et des Mines, Mohamed Abdel Fettah» a déclaré, mercredi, Ahmed Ould Mohameden, conseiller chargé de la communication au ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines.

La MBBC a pour ambition de servir de plate-forme d’échanges pour la promotion des investissements entre opérateurs publics et privés des deux pays».

Ainsi, le Conseil d’affaires mauritano-britannique «permettra de créer les conditions d’un partenariat fructueux entre les compagnies commerciales et industrielles des deux pays. De même, il offrira aux sociétés britanniques, l’occasion de profiter pleinement des énormes opportunités d’investissements offertes par le pétrole, le gaz et toutes les activités annexes sur le marché mauritanien».

Au total, 70 entreprises britanniques opérant dans le pétrole, le gaz et activités annexes sont fortement intéressées par les opportunités d’investissements en Mauritanie, selon le ministère.

Pendant son séjour à Londres, la semaine dernière, le ministre mauritanien du Pétrole, de l’Energie et des Mines était accompagné de plusieurs responsables du département, notamment le Directeur Général de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier (SMHPM), le Directeur Général des Hydrocarbures… etc.

Il a rencontré plusieurs responsables gouvernementaux pour parler de coopération et d’investissements, mettant en exergue les réformes qui ont permis une grande amélioration du climat des affaires en Mauritanie.

La multinationale britannique BP est actuellement partenaire de Kosmos Energy en perspective de l’exploitation d’un important gisement de gaz naturel offshore découvert sur la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.

