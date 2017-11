L’Afrique invitée à faire de la terre une ressource majeure

15 Novembre 2017

Addis-Abeba, Éthiopie, 15 novembre (Infosplusgabon) - Le secrétaire exécutif-adjoint de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Dr. Abdallah Hamdok, a invité l’Afrique à faire de la terre une ressource majeure, à l’ouverture mardi soir à Addis-Abeba, en Éthiopie, de la deuxième conférence sur la politique foncière en Afrique qui porte sur le thème : "l’Afrique que nous voulons: Réaliser la transformation socio-économique à travers un accès inclusif et équitable de la jeunesse à la terre".

"L'Afrique devrait considérer la terre comme une ressource majeure pour renforcer la sécurité alimentaire, la paix et la sécurité et assurer la protection de l'environnement", a estimé le Dr. Hamdok, devant les participants à cette conférence destinée à créer un espace pour la présentation des produits de recherche et attirer l'attention des gouvernements, des parlementaires, des agriculteurs, des chercheurs, de la société civile, du secteur privé et des donateurs sur les questions et le statut des politiques foncières en Afrique.

En développant des politiques foncières inclusives, l’Afrique créerait une opportunité pour l'investissement, tout en protégeant simultanément les intérêts de son peuple, a-t-il souligné, indiquant que les schémas de mondialisation offraient aussi une opportunité et un défi pour le continent.

Le Dr. Hamdok a expliqué qu’avec des investisseurs nationaux et mondiaux qui développent un intérêt croissant pour la terre et ses ressources, l’Afrique devrait s’évertuer à assurer que les activités d'investissement soient alignées sur les besoins des populations africaines.

"Nous avons l'opportunité de propulser le continent à travers des réformes stratégiques dans les politiques de gouvernance foncière", a-t-il poursuivi, rassurant que le Centre Africain des Politiques Foncières a développé un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés à cet égard.

La promotion et la protection des terres et des droits de propriété des communautés marginalisées, y compris les femmes, les jeunes et les pasteurs, est particulièrement importante, a souligné l’économiste, ajoutant que la planification et la gestion durables de l'utilisation des terres, la documentation et la numérisation des documents, le développement des capacités des professionnels de la terre pour répondre aux besoins sociétaux actuels et émergents et l'utilisation des technologies pour améliorer la production agricole sont quelques-unes des mesures à prendre.

Démarrée mardi soir, la conférence est organisée par l’Initiative de politique foncière (LPI, sigle en anglais), une structure conjointe de la Commission de l’union africaine (CUA), de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et de la Banque africaine de développement (BAD).

Selon une étude récente, la majorité des conflits qui ont entravé le développement de l’Afrique trouvaient leurs racines dans les questions de gouvernance foncière, exacerbées par la politisation de l’ethnicité.

Les terres étant au cœur des moyens de subsistance en Afrique, l’accès, le contrôle et la compétition pour les ressources foncières sont souvent utilisées pour propager les inégalités socio-économiques.

Les conflits ethniques liés aux terres en Afrique revêtent différentes formes. Une analyse des causes de ces conflits met en lumière des liens forts avec les griefs fonciers, qui peuvent être résolus grâce à des politiques foncières inclusives et le renforcement des capacités des spécialistes des questions foncières afin de garantir que des approches sensibles aux conflits sont appliquées dans la réalisation de leurs activités.

