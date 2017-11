Niger : Le budget 2017 réaménagé passe à 1.910,11 milliards contre 1.855,36 milliards de F CFA

Niamey, Niger, 14 novembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement nigérien a adopté en conseil des ministres, le deuxième collectif budgétaire pour l’année 2017, rapporte, mardi, l’Agence nigérienne de presse (ANP).

Selon l’Agence, les réaménagements opérés ont conduit à arrêter le budget général de l’Etat 2017 au titre du deuxième collectif équilibré en recettes et en dépenses à un montant de 1.910, 11 milliards contre 1. 855, 36 milliards de FCFA, soit une augmentation de 54,75 milliards de F CFA, correspondant à 2,95% en valeur relative.

Dans un communiqué officiel cité par l’ANP, le gouvernement a expliqué que cette rectification est motivée par «l’obtention d’importantes ressources sous forme d’appuis budgétaires provenant des partenaires techniques et financiers".

Le communiqué relève, par ailleurs, que le niveau de transfert des ressources attendues de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste (ARTP) vers le budget général a été rehaussé à travers la signature d’un avenant à la convention initiale.

Cependant, indique la même source, ‘’au stade actuel des discussions, le processus d’attribution des licences de téléphonie ne pourrait aboutir d’ici la fin de l’exercice 2017. Néanmoins, le niveau des ressources additionnelles attendues rend nécessaire une deuxième révision budgétaire en vue de se conformer aux dispositions d’une loi du 26 mars 2012 relative aux lois des finances.

Ces ressources additionnelles s’élèvent à un montant de 54,75 milliards de F CFA’’.

Concernant les dépenses, cette deuxième rectification vise à mettre en conformité certaines dépenses avec les objectifs du Programme Economique et Financier à travers notamment, l’inscription de crédits additionnels pour résorber les arrières de paiement intérieurs et à procéder à des réajustements des prévisions des recettes et des dépenses’’.

