Exposition documentaire sur la presse satirique en Tunisie

Tunis, Tunisie, 14 novembre (Infospluagabon) - Une exposition documentaire sur l'histoire de la presse satirique en Tunisie qui se tient depuis lundi à Tunis, a été ouverte par le ministre tunisien des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid.

Environ 40 extraits de journaux de la presse satirique tunisienne existant en Tunisie depuis l'instauration du protectorat français en 1881 y sont exposés jusqu'au 16 novembre prochain.

Mabrouk Korchid a rappelé que la presse satirique a occupé une place importante dans l'histoire de la presse en Tunisie.

Des études et recherches scientifiques ont mis en relief le rôle assez important joué par ce style de presse dans le traitement des sujets politiques, sociaux et culturels, a-t-il ajouté, soulignant que le sens de l’improvisation et de l’humour était l’une des caractéristiques les plus importantes du citoyen tunisien.

Selon lui, aucune des ères historiques de la Tunisie n’a manqué d’écrivains, de poètes, de journalistes, d’artistes et de comédiens disposant de grandes capacités en matière d’improvisation dans l’objectif de faire transmettre, de manière ludique, un message ou un conseil.

