Le Tanit d'Or de la 28ème édition des journées cinématographiques de Carthage attribué à un film mozambicain

Tunis, Tunisie, 12 novembre (Infosplusgabon) - ''The train of salt and sugar'' de Licinio Azevedo (Mozambique) a remporté le Tanit d’Or de la compétition officielle des longs métrages de fiction de la 28ème édition des Journées cinématographiques de Carthage, ont annoncé les organisateurs samedi soir lors de la cérémonie de clôture.

Le Tanit d’Argent a été attribué dans la même catégorie au long métrage ''Inxeba'' (Les initiés) de John Trengov (Afrique du Sud) alors que le Tanit de Bronze a été décerné au long métrage ''Volubilis'' de Faouzi Bensaidi du Maroc.

Le Tanit d’Or des courts métrages fiction à été attribué au film ''Aya'' de Moufida Fedhila (Tunisie).

Pour ce qui est de la compétition officielle des longs métrages documentaires, le Tanit d’Or revient à ''Koro du Bakoro'' de Simplice Ganou Herman (Burkina Faso).

Le tanit d'Or concernant la compétition officielle des courts métrages documentaires

est remporté par ''Jackenson-from street kid to champion'' de Linda Leila Diatta et Jean Marc Poteau (Niger).

Voici le palmarès complet de la 28ème édition des Jcc qui s'est déroulée du 4 au 11 novembre 2017 :

Compétition officielle des longs métrages de fiction :

Tanit d’Or : ''The train of salt and sugar'' de Licinio Azevedo (Mozambique)

Tanit d’Argent : ''Les initiés'' ou ''Inxeba'' de John Trengove (Afrique du Sud)

Tanit de Bronze : ''Volubilis'' de Faouzi Bensaidi (Maroc)

Prix de la meilleure interprétation Masculine : Adel Moneem Chwayet pour son rôle dans ''Mustapha Z'' de Nidhal Chatta (Tunisie)

Prix de la meilleure interprétation féminine : Véro Tchanda Beya pour ''Félicité'' d’Alain Gomis (Sénégal)

Prix du meilleur scénario : ''Vent du Nord '' de Walid Mattar (Tunisie)

Prix de la meilleure musique originale : ''Félicité'' d’Alain Gomis (Sénégal)

Prix du meilleur Montage : ''En attendant les hirondelles'' de Karim Moussaoui (Algérie)

Prix de la Meilleure Image : ''The train of salt and sugar'' de Licinio Azevedo (Mozambique)

Compétition officielle des courts métrages fictions :

Le Tanit d’Or : "Aya" de Moufida Fedhila (Tunisie)

Le Tanit d’Argent : ''Dem Dem !'' de Lopy Papa Bouname, Christophe Rolin et Marc Recchia (Sénégal/Luxembourg)

Le Tanit de Bronze : ''Affabilité'' d’Ahmed Nader (Egypte)

Mention spéciale : ''Les Secret des vents'' d’Imène Al Nasiri (Tunisie)

Compétition officielle des longs métrages documentaires:

Le Tanit d’Or : ''Koro du Bakoro'' de Simplice Ganou Herman (Burkina Faso)

Le Tanit d’Argent : ''Kemtiyu-Cheikhanta'' d'Oussmane William Mbaye (Sénégal)

Le Tanit de Bronze : ''Au-delà de l’ombre'' de Nada Mezni Hefaiedh (Tunisie)

Mention spéciale : ''Ghost hunting'' de Raed Andoni (Palestine)

Compétition officielle des courts métrages documentaires :

Le Tanit d’Or : ''Jackenson-from street kid to champion'' de Linda Leila Diatta et Jean Marc Poteau (Niger)

Le Tanit d’Argent : ''Pas de port pour les petits bateaux'' de Joëlle Abou Chabke (Liban)

Le Tanit de Bronze : ''Gaza by her'' de May Odeh et Riham Al Ghazali(Palestine)

Mention spéciale : ''Cloch’Art'' de Manel Katri (Tunisie)

Prix Tahar Chriaa ''1ère œuvre'' de long métrage :

Le Tanit d’Or : ''Vent du Nord'' de Walid Mattar (Tunisie)

Prix spécial TV5 Monde :

''Vent du nord'' de Walid Mattar (Tunisie)

Prix spécial Cnci de l’image ''Ali Ben Abdallah'' pour un film de long métrage en compétition :

''Force majeure'' de Mohamed Siam (Egypte)

Le prix Ugtt du meilleur scénario de film tunisien de long métrage de fiction :

''La Belle et la Meute'' de Kaouther Ben Hania (Tunisie).

