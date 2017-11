France : Début dimanche à Alger du 4ème session du comité mixte franco-algérien

12 Novembre 2017

Paris, France, 12 novembre (Infosplusgabon) - Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et celui de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, co-présideront pour la partie française, la quatrième session du comité mixte économique franco-algérien (COMEFA) qui se tiendra dimanche à Alger, a appris Infosplusgabon de source officielle.

"Cette session sera l’occasion d’aborder la situation économique et les politiques économiques et financières algériennes et françaises, d’échanger sur l’évolution de la relation économique bilatérale et sa contribution à la diversification de l’économie algérienne, ainsi que sur les perspectives du partenariat industriel franco-algérien", a indiqué, samedi, un communiqué du ministère français de l’Economie dont copie a été transmise à Infosplusgabon à Paris.

Les deux ministres français s’entretiendront avec Abdelkader Messahel, ministre algérien des Affaires étrangères, et Youcef Yousfi, ministre algérien de l’industrie et des mines, et signeront des accords en matière de coopération industrielle et de promotion des exportations à cette occasion.

Jean-Yves Le Drian et son homologue algérien co-présideront le dialogue bilatéral sur les questions politiques et sécuritaires, en passant en revue les grands défis régionaux et internationaux auxquels la France et l’Algérie doivent aujourd’hui faire face, notamment la situation en Libye, au Sahel, ainsi que la lutte contre le terrorisme.

«Ces échanges reflètent la grande qualité du dialogue politique entre la France et l’Algérie et leur volonté partagée d’approfondir les discussions sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun», a souligné le ministère français de l’Economie.

Par ailleurs, au cours de son séjour, la délégation française rencontrera de hauts responsables algériens, ainsi que des membres du gouvernement, pour examiner ensemble les perspectives de renforcement du partenariat d’exception entre les deux pays, notamment dans le cadre de la préparation du prochain comité intergouvernemental de haut niveau, qui sera co-présidé par les deux Premiers ministres.

Avec 8 milliards d’euros d’échanges commerciaux annuels, l’Algérie est l’un des premiers partenaires économiques de la France sur le continent africain et la France est par ailleurs le premier investisseur en Algérie hors hydrocarbures.

Plus de 450 entreprises françaises sont présentes en Algérie générant 40 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects dans des secteurs aussi divers que les transports, l’automobile, l’agro-alimentaire ou la pharmacie.

D’autres nombreux projets impliquant des grands groupes comme des PME montrent le dynamisme de ce partenariat économique entre Paris et Alger et qui sera réaffirmé à l’occasion de cette quatrième session du comité mixte économique franco-algérien (COMEFA) de dimanche.

FIN/INFOSPLUSGABON/IRT/ GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon